高雄2021「恐怖開年」！她按聲喇叭慘被砸車恐嚇　2天3起暴力事件

記者黃子倩／高雄報導

元旦假期高雄市區不平靜！2日凌晨接近2點在苓雅區中華四路與四維四路口，員警接獲報案，到場後看到一輛停放在快車道的汽車，後車廂還有照後鏡的部分都有凹陷的情形，據車主劉小姐的說法，她因為鳴按喇叭和另外3名男子有行車糾紛，結果遭段姓男子等人持刀恐嚇並毀損車輛，且不讓她離開，警方到場後將砸車恐嚇的男子等3人全數逮補，依強制罪及毀損罪移送。

▲高雄苓雅區清晨發生一起行車糾紛案，警方獲報到現場處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方的秘錄器，可以看到遭3名男子恐嚇的58歲劉姓女駕駛，一看到員警就說，當時男子駕駛的車輛在他前方突然迴轉，她擔心自己來不及煞車，趕緊鳴按喇叭示警，沒想到對方下車用器械將她的車子砸凹，而且不讓她離開，所幸警方即時趕到現場，將3人壓制。

▲女駕駛的車子後方被砸凹。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，由於警網趕到現場時，砸車的三人已經步行離開，因此他們趕緊騎警用機車追到巷子內，將3人全都攔下來，根據劉姓女車主的描述，這3名惡煞突然衝過來攔車，還不停用腳猛踹她的車子，情緒激動又踹又打，將她的車子擋風玻璃打裂成蜘蛛網狀，照後鏡破碎，後車廂的部分也整個凹了進去。

到場處理糾紛的成功派出所副所長郭晏甫表示：「現場是段姓等3名男子因為行車糾紛不滿，針對劉姓女子所駕駛的自小客車，持器械毀損、恐嚇，警方到場後將3人依現行犯移送。」

▲警方將持器械砸凹女駕駛車輛的3人依現行犯逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市區元旦連假十分不平靜，1日凌晨1點半左右，在鹽埕區一家速食餐廳前先是兩名男子口角衝突，叫人來助陣，演變成聚眾鬥毆；同一天在小港區的一家泰國蝦餐廳，又有6名惡煞上門討債，隔天（2日）凌晨在苓雅區則是行車糾紛的3人暴力砸車，新年一開始就暴力事件頻傳，所幸警方均能立即到場處置送辦。

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