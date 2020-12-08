婦偷藥妝店被逮急Call救援！韓賜村「遭批關說」委屈喊：我不對嗎

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民進黨籍市議員韓賜村日前車禍官司還未落幕，不料又遭爆料日前捲入一起偷竊案，且疑似替涉嫌行竊的婦人關說。對此，韓賜村接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，偷竊屬公訴罪，怎麼可能可以關說，他到場是為了服務鄉親、協助與業者和解，但對方態度卻非常差，還將整起事件鬧上新聞版面，令韓賜村直言「難道我這樣不對嗎？」

▲韓賜村當晚前往藥妝店，還親自致電主管，遭質疑「替現行犯關說」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，這起竊案發生在6日下午近6時，一名婦人前往林園區某藥妝店內消費，但卻順手從架上取走一盒保健食品，塞入包包後即轉身走出店外，但因該商品未結帳消磁，立即觸動店家門口感應器，霎時警示聲大響，店家也立即通報警方到場處理。但婦人見警後態度一度相當抗拒，還撥打電話與韓賜村聯繫，請求到場協助。

韓賜村隨後趕往藥妝店了解狀況，還致電與藥妝店主管聯繫，表示「不管怎麼樣，你有你們的權利，包括報案、包括你公司流程，這個我都接受阿！我都願意傾聽你的意見！事後我想說已經有一個段落了，總是該打個電話來表示，剛剛那案已經交給警方了，這樣的內容應該做得到吧？」「大家把事情講清楚就好了，我想我的用意是這樣，告訴你這樣的一個過程，你們店裡的小姐，她做出的回應，是不是需要再加強一下？」畫面曝光後立即引發「替現行犯關說」爭議。

對此，韓賜村今受訪時表示，當天接到婦人求助電話後第一時間趕到派出所瞭解，得知是竊案後，短短1、2分鐘就迅速離開，之後前往藥妝店幫忙和解，但店員的態度卻非常差，「竊案是公訴，但不論如何還是要與當事人和解啊，這沒有錯吧，天經地義啊！」

韓賜村大吐苦水，表示當晚到藥妝店時已是深夜10時，當下立即遞出名片，向店員表明議員身分、並說明和解意願，但對方卻不予理會，甚至當他詢問案情進度，店員還稱「沒有必要告訴你！」韓賜村直呼「我真的無辜耶，為了服務一個鄉親，我打電話不是興師問罪，當初你明明接受我電話，有任何結果要跟我回覆，不是回報，你今天打來告知我說，案子依法、依SOP送到地檢署了，這樣我就接受了，這難道不對嗎？」

韓賜村強調，因協助和解過程中店員的態度不佳，所以才會選擇打電話向藥妝店主管反映，絕無意圖施壓、或是關說，況且竊盜屬公訴罪，根本就沒辦法關說，但幫忙私下和解還是可以的；而該名婦人訊後已遭警方依《刑法》竊盜罪移送偵辦。

▼該名婦人當天在店內貨架上偷走一盒保健食品，當場被逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）