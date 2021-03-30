出席立人高中50年校慶　盧秀燕讚：連年獲教育部校務評鑑績優

▲盧秀燕出席立人高中50周年校慶。（圖／立人高中提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區立人高中30日舉行50週年校慶慶祝大會，台中市長盧秀燕出席表示，半世紀前草創一所高中不容易，而且從2006年起連續榮獲教育部校務評鑑為績優一等學校，更在繁星推薦與申請入學錄取人數，連年榮獲全國私中第一，優異表現深獲各界肯定。

▲莊競程出席母校校慶，校長劉瑞鐘（左）頒發傑出校友獎。（圖／莊競程服務處提供）

立人高中在校慶大會特別表揚25名政、教、商、醫、軍、媒體藝術等各界傑出校友，盧秀燕指出， 立人高中傑出校友在各行各業努力，這也是台灣、台中能不斷進步的因素，她本身是六都唯一的女性市長，也是一位媽媽，相當注重教育，在市府一年將近2千億的預算中，排名第一、投資最多、預算編列最多的就是教育，占百分之40，未來會繼續努力，讓台中市奠定更好的人才基礎，成為城市發展的重要指標。

創辦人、前總統府資政林柏榕表示，50年前沒有財團支持，只靠一群對教育充滿熱忱的人捐資而創立了立人高中，擔任校長10年後，他連續三屆擔任台中市長，這就是社會對他的肯定，也是對立人高中辦學的肯定。

立委莊競程也回到母校立人高中，祝賀學校50歲生日快樂並獲頒傑出校友獎，莊說，學生時代，他是田徑隊，印象最深刻的是教練告訴他，起跑落後沒關係，終點前贏回來就夠了，對他影響深遠，至今受用無窮。

立人校長劉瑞鐘說，立人應承擔作育英才的責任，更用心教導孩子感恩惜福，共同為發揚立人校譽與立人精神而努力，航向未來，創新卓越，實現「光耀台中、名揚全國」的願景，期能再造立人新高峰。

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