大里益民國小多功能活動中心開工　盧秀燕：盼快樂學習便利生活

▲盧秀燕等人出席大里益民國小學生多功能活動中心開工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

大里益民國小創校30年，學校與社區卻長期缺乏活動中心，台中市政府經向中央爭取補助，投入2.7億多元興建學生多功能活動中心暨停車場，29日開工，預計2023年完工。市長盧秀燕表示，希望活動中心可滿足學生師生與社區需求，快樂學習也能便利生活。

市長盧秀燕表示，大里益民國小創校30年、學生1400人，然而學校及在地社區長期欠缺大型集會場所。市府爭取中央前瞻補助8540萬2000元、地方自籌1億9059萬8000元，投入2億7600萬元興建學生活動中心暨地下停車場。

▲▼大里益民國小學生多功能活動中心開工，盼造福師生與社區民眾。（圖／台中市政府提供）

她感謝立委協助爭取中央經費、市議員協助核定市府經費、地方里長積極爭取建設，盼完善校園及社區需求。

她表示，活動中心地下一樓為公共停車場共有149格汽車停車位，一樓設有國小附設幼兒園、圖書館、階梯視聽教室，二樓為挑高10公尺的室內活動中心，可容納一座室內籃球場及表演舞台；另外也將同步復原戶外200公尺PU跑道、運動區域等空間，提升校園整體硬體設備。

盧秀燕說，活動中心使用節能、省水器具，符合綠建築合格級，設置男用7個、女用33個共40個馬桶，男女廁所比為1：4.71，坐蹲比為1：1，友善女性如廁需求。

今日動土典禮包括盧秀燕、市議員張滄沂、李天生、段緯宇、林德宇、林碧秀、建設局長陳大田、教育局長楊振昇、益民國小校長洪翠芬、大里區長鄭正忠、長榮里長洪資源和大里區多位里長，以及立委何欣純、市議員蘇柏興服務處團隊均到場共襄盛舉。

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