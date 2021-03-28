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台中勤美洲際酒店上樑祈福　盧秀燕：感謝引進全球最好國際酒店

▲▼台中勤美國際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲台中勤美洲際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中勤美洲際酒店28日舉辦上樑祈福典禮，台中市長盧秀燕受邀出席，她除感謝勤美集團多年來回饋故鄉，不斷在台中投資建設，更將全球最好的國際酒店引進台中，打造集合式住宅、店鋪、藝術館、旅館的複合式旅館。實質抗旱期間，勤美集團更拋磚引玉，提供多個地下水資源孔以及水援科技產業，一同度過難關。

勤美集團暨投資全國大飯店、金典酒店後，積極規劃第3個投資案，也就是台中勤美洲際酒店，今天下午舉行上樑祈福典禮，場面隆重，市長盧秀燕等人也受邀出席。

▲▼台中勤美國際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲▼勤美洲際酒店上樑，場面隆重。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中勤美國際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，自己先前已數次來工地，今日親自參加上樑典禮，代表市府與市民感謝勤美集團愛鄉愛土，在台中不斷投資，勤美集團在台中市草悟道商圈的「勤美之森」整體開發案規劃，整體投資逾100億元，其中勤美洲際酒店斥資45億元，由勤美集團與全球知名的國際酒店管理公司—洲際酒店集團(IHG, InterContinental Hotels Group)合作引進，也是台灣第一座洲際五星級酒店投資案。

她也說，「台中觀光事業正在蓬勃發展！」感謝勤美集團高瞻遠見，對台中深具信心與回饋，對於這項投資，市府相當興奮且重視，也提供各項協助，期盼成為台中國際級酒店。為感謝所有在地企業家的努力，市府輕稅簡政，設立單一投資窗口協助企業，與企業共存共榮，與民間攜手努力拼經濟。

盧秀燕說，根據中央統計，去年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近 4600萬人次，榮獲全國第一，其中646萬住宿人次，感謝企業的投資眼光。此外，市府興建國際會展中心投資60億以上、位於水湳的綠美圖也在去年開工大力興建中，適逢新冠肺炎疫情與缺水、缺工等挑戰，「困難挑戰不斷的來」，相信民間與政府攜手努力，必會度過難關，也祝福勤美集團工程順利、人員平安。

勤美集團暨樸真建設董事長林廷芳表示，近2年政府希望台商資金回流，勤美於2006年由創辦人何明憲將團隊資金回流，在台中這個國際級的都市，興建國際旅館，洲際酒店為地上18層、地下5層，客房數220間旅館，並邀請設計台中巨蛋的隈研吾先生在洲際酒店旁設計興建教堂，未來配合第二期、第三期規劃，結合台中在地文化，在觀光文化上盡一份心力，打造代表台中優質生活圈的新地標，感謝盧市長為團隊排除缺工、缺原料等問題，協助工程順利進行。

▲▼台中勤美國際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲▼工地也設3個取水地點，供民眾取用地下水。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中勤美國際酒店上樑祈福，盧秀燕出席祝賀。（圖／台中市政府提供）

此外，台中自4月6日起將面臨分區供水，林董事長提到，工地裡的地下水屬公共財，市府率先要求各工地提供地下水供市民取水，勤美集團藉此拋磚引玉，於工地周遭，準備3個取水點供當地居民取用，希望可以共體時艱。

盧秀燕強調，感謝境內所有建設行業，台中許多企業正大力建設當中，台中地下水資源尚屬豐沛，工地於建設當中地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，市府盤點50處以上工地，經過檢測、協商，於旱災期間提供水資源。為因應分區供水，市府也提供6處水資源中心水援科技產業、商業用水，一同度過難關。

今日上樑儀式包括盧市長、秘書長黃崇典、經濟發展局長張峯源、觀光旅遊局長林筱淇、新聞局長黃國瑋、都發局長黃文彬、工策會總幹事黃于珊、勤美集團創辦人何明憲、曹明宏、勤美集團暨樸真建設董事長林廷芳、全國飯店副董事長柴俊林、立法委員黃國書、市議員張彥彤、黃守達、西區區長王瑞嘉及在地里長等人皆到場共襄盛舉。

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