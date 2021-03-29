「改善空污」列首要目標！　中市130校廚房鍋爐汰換「燃氣」鍋爐

▲市府汰換全市130校廚房鍋爐為燃氣鍋爐，盧秀燕視察成果。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府將改善空氣品質列為施政首要項目，市長盧秀燕針對校園油煙，指示教育局編列2530萬元補助經費，協助學校汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐，並改善廚房油煙防制設備。盧秀燕29日表示，全市共130校有廚房，均已汰換完成，油煙防制設備也持續汰換，將可有效減少空污排放。

台中市長盧秀燕今天前往位於西區的向上國中，視察校園廚房鍋爐汰換成果。她表示，改善空氣、保障市民健康是重要施政目標，除要求中火機組汰舊換新外，也改善學校鍋爐空污排放。

▲▼盧秀燕到向上國中，視察鍋爐汰換成果。（圖／台中市政府提供）

她接著說，上任前全市有11所學校使用燃油鍋爐煮開水、製作營養午餐；另有71所學校也需改善油煙防制設備，為避免製造空污，市府編列約2530萬元預算改善，目前鍋爐均已汰換完畢，廚房油煙防制設備也持續汰換中。

盧秀燕說，市府也編列經費汰換火化場火化爐及空汙防治設備，讓台中PM2.5平均排放濃度從107年18.8微克降至108年17.7微克，去年再降至15.4微克，空品不良天數也從一年平均60天降至27天，市府將持續努力，提供市民良好環境品質。

▲校園廚房鍋爐汰換成燃氣鍋爐。（圖／台中市政府提供）

中市教育局表示，市府108年至去年挹注經費926萬3482元，補助中區光復國小等11所學校，汰換更新午餐廚房鍋爐為燃氣鍋爐，也同時挹注經費1196萬5145元，補助向上國中等54校改善學校午餐廚房油煙防制設備，今年將再投入經費408萬元改善白冷國小等17校廚房油煙設備，包含前端處理設備(擋板/濾網或水洗油煙罩)及管末處理設備(靜電集塵機或濕式洗滌塔)，期望有效收集與處理烹飪油煙，減少異味，降低空污排放。

盧市長今日在教育局長楊振昇、環保局長陳宏益陪同下，與西區區長王瑞嘉及在地里長視察學校鍋爐改善情形。

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