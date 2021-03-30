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鏟屎官注意！毛孩玩具6成標示不合格　7件恐窒息、1含塑化劑

▲▼ 鏟屎官注意！毛孩玩具6成標示不合格 。（圖／消基會提供）

▲消基會調查，高達6成毛孩玩具標示不合格。（圖／消基會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣飼養貓狗等寵物的群體正快速增加。消基會近期針對寵物玩具進行抽查，調查發現，在26件樣品中，有16件標示不完整，其中更有5件甚至無任何標示，不合格高達6成，另外，也有一件檢出塑化劑與萘不符合標準，呼籲政府制定相關標準。

消基會指出，目前玩具類商品的國家標準僅規範於兒童使用的玩具，寵物玩具並無國家標準可資遵循，導致市售寵物玩具的品質與安全性良莠不齊，如寵物或有嬰幼兒共伴使用時，恐發生誤吞或窒息的物理性危害以及材質毒性造成的化學性危害。

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▲▼ 鏟屎官注意！毛孩玩具6成標示不合格 。（圖／消基會提供）

消基會指出，經檢視，本次26件樣品中，有16件標示不完整，其中有絨毛球造型玩具、足球造型玩具、逗貓棒等5件樣品完全沒有任何商品標示。16件標示不符合規定的商品，依「商品標示法」第15條規定，主管機關應通知生產、製造或進口商限期改正，屆期不改正者，處2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

消基會說明，部份寵物玩具會藉由特殊造型增加賣相，但如有設計不良，即有危險尖角與突出物，影響寵物使用的安全性。部份玩具有繩索等各式小物件設計，若有小物件與玩具本體連接不牢固，寵物在啃咬或抓扯玩具時，可能會有小物件脫落造成寵物誤吞的危險情形。而有些玩具的體積大小、形狀與寵物喉嚨段的口徑相近，恐令寵物有誤吞或窒息的危險。

▲▼ 鏟屎官注意！毛孩玩具6成標示不合格 。（圖／消基會提供）

消基會也進一步指出，寵物玩具的材質多為橡膠(Rubber)、乳膠(Latex)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等，若是製作寵物玩具的原料品質不佳，可能會遷移出重金屬，若是寵物長期接觸或啃咬，可能會使重金屬累積在體內，影響健康。

消基會呼籲消費者，市面上的寵物玩具琳瑯滿目，消費者在購買時，應選擇適合自家寵物體型的類型，例如，大型犬若選擇體積過小的寵物玩具，就會有誤食的可能性，消費者在選購玩具時須特別注意。有些玩具會標示適合的寵物類別與體型，建議消費者可以此為依據，選購適合自家寵物的商品，若玩具上有小裝飾配件，最好先取下，以免寵物誤呑。

▲▼ 鏟屎官注意！毛孩玩具6成標示不合格 。（圖／消基會提供）

此外，有些貓咪玩具設計有孔洞或軌道，可供貓咪伸爪掏球來滿足好奇心，消費者選擇這類玩具時應避免孔洞或軌道過小的類型，以免爪腕較粗的貓咪產生卡住的風險，造成受傷的情形。

消基會同時呼籲政府，家中有寵物的家庭越來越多，根據內政部與農委會數據推估，2021年的台灣寵物總數可能將達史上新高的300萬隻，比同期的孩童數多出12萬以上，這樣的現象也反映出寵物玩具的龐大商機。

消基會說，目前玩具類商品依循國家標準CNS 4797「玩具安全」進行管理，但該標準的適用範圍僅限於人類的玩具，寵物玩具並不適用。本次寵物玩具參考CNS 4797「玩具安全」與CNS 15503「兒童用品一般安全要求」，在物理性試驗中，計有7件樣品在模擬是否有誤吞窒息的試驗中未能通過，1件樣品檢出過量塑化劑DINP，1件樣品檢出過量萘，不符合參考標準，建議政府應參考兒童玩具的標準，研議適用於寵物玩具的管理制度，才能讓飼主安心選購。

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