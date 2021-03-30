專搶女高中生！新北惡男1周下手3次還襲胸　公車司機靠站神救援

▲新北陳男因妨害性自主遭判處7月，執行完畢才10天竟又持刀分別對3名女高中生恫嚇給錢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子因妨害性自主案件剛執行完10天，竟未能悔改又犯案！當街隨機環抱高中女學生，並從後方環抱持刀抵住脖子喝令「不要動、交出錢」，女高中生給了400元後陳男又摸了她的胸部才落跑。隔6天後他又以同樣手法對2名高中女生下手，但這2次都踢到鐵板未得手財物，士林地檢署依加重強盜等罪追加起訴建請法院加重其刑。

事發於1月12日晚上9時許，陳男於三芝區田心子路附近見到落單正妹琪琪（化名），竟從後方環抱琪琪，甚至拿出一把刀抵住琪琪頸部，並喝令琪琪「不要動、不要叫、交出錢來」。受到驚嚇的琪琪想把陳男拉開竟遭割傷，只好把身上的400元交給他。陳男拿了400元後，竟又趁琪琪不注意時觸摸琪琪胸部猥褻得逞，並隨即逃離。

6天後的晚間8時許，陳男在淡水區竹圍子路附近見到一名女高中生小玲（化名），又故技重施，從後方摀住小玲嘴巴，再用刀抵住小玲頸部，喝令「不要動、不要叫、交出錢來」，以強暴脅迫要小玲拿錢出來。小玲不想配合，轉身以手抓住刀子並大聲尖叫，此時陳男見周圍似乎有人聽見呼叫，立刻放手逃跑。

士林地檢署3月2日依加重強盜等罪將他起訴，建請法院加重其刑。豈料又有一名受害女高中生，指出1月18日上午6時許在公車站牌附近遭陳男環抱，正當陳男想將她手機及財物拿走，公車剛好停靠站，陳男只好放手逃離。

檢察官根據陳男自白及女高中生證詞、公車行車紀錄器，認定陳男涉犯加重強盜罪、加重強盜未遂罪嫌，依法追加起訴，又因5年內再犯、對未成年犯罪等，建請法院加重其刑。

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