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苦思如何提分手才不傷人…淡水少女驚覺被劈腿　找人狠砍男友多刀

▲▼犯案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方迅速將犯嫌逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名17歲少女打算跟男友提分手，原本還在思索怎麼開口，才比較不那麼傷人，結果發現男友在外偷吃，她生氣找男友理論，雙方發生爭吵，後來少女去找乾哥抱怨，乾哥決定幫忙出氣，找人帶上刀、球棒、指虎，23日晚間9點多，把少女的男友打了一頓，拿刀又砍又刺！

據了解，當初少女跟19歲的劉姓男友感情快走到盡頭，少女想好聚好散，結果23日上午意外得知男友偷吃，她氣急敗壞跑去沙崙路找男友理論，雙方發生爭執不歡而散，少女怒火難消，決定找20歲的謝姓乾哥求助。

▲▼犯案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲犯嫌行凶的武器。（圖／記者陳雕文翻攝）

謝姓乾哥決定幫忙出氣，當天就找了3人（20歲蔣男、19歲陳男及其17歲女友），帶上武器於晚間9點多在次到沙崙路找劉男，一看到人就動刀動棒攻擊，導致劉男腰部、背部及右小腿刀傷、頭部挫傷倒地。

謝姓乾哥跟同夥行凶後，隨即帶著少女逃離現場；還好，劉男受傷時，身旁友人見狀協助報案，救護人員送醫治療後無生命危險；淡水警方調閱監視器，以車追人並通報蘆洲分局協助攔截圍捕，成功於案發後1個多小時後於蘆洲區長安街與中華街口攔獲5人，全案訊後依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

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