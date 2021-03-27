姊友人來借住…13歲少女遭5度硬上！曝不反抗原因：好，隨便　

▲李男借住友人家時，趁機性侵對方妹妹。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

苗栗一名李姓男子2018年6月至8月間因故借住女性友人小妍（化名）家，孰料，期間他卻竟五度硬上小妍的13歲妹妹小靜（化名）。直到小靜告知老師，報警處理，全案曝光。一審苗栗地院勘驗相關證據後，僅認定其中2次罪刑，依對於未滿十四歲之女子為性交罪，將李男判刑3年6月；案經上訴，二審台中高分院駁回，可上訴。

判決指出，小靜證稱，李男是姊姊的朋友，住在她們家約2個月，知道她是一名國中生，但李男卻與她發生過5次性行為，4次在她們家，1次在客運總站廁所內；她提到，第1次李男邀約發生關係時，她有推開拒絕對方，怎料，李男因體型龐大，她整個人被硬拉至床上，隨後遭脫褲性侵。另外，第3次李男邀約發生性行為時，她心想之前都發生過，反抗也沒有用，便回一句「好，隨便」，隨後答應李男回房發生關係。

李男於警詢時雖坦承犯行，但檢方偵訊時卻供稱，自己當時會說有，係因感冒、昏昏迷迷所致；一、二審審理期間，李男更否認犯行，辯稱該時間點他仍在上班，另稱「警察一直反覆問我，我說沒有，講過一遍二遍，一直重覆問，那時我不知道刑期有多久，我就想算了，想不開亂講」、「我跟未成年人不敢發生性行為，因為學校有教過，外面網路上也有看過，那些未成年發生關係會判多重...」等語。

對此，一審苗栗地院勘驗相關證據後，認定李男與小靜性交2次罪刑，並認為其他3次性交行為相關證詞前後不一，最終依對於未滿十四歲之女子為性交罪共2罪，將李男判刑3年6月，案經上訴，二審台中高分院日前審理後，維持一審原刑量度，全案仍可上訴。

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