迷信婆婆「孫長太快要收驚」　媳崩潰列6事蹟：睡覺翻身也算

▲原PO覺得婆婆很迷信。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

不論是知名大廟宇還是私人神壇，大多都有提供收驚這項民俗療法。一名人妻日前在臉書「靠北婆婆2.0」PO文列出6大事蹟，抱怨婆婆非常迷信，小孩有什麼狀況第一時間都會說要收驚，就連「發展太快」也要收驚，讓她超級無言。

原PO提到，對婆婆的迷信已經到了無言以對的地步，剛出月子中心的時候，寶寶因為不熟悉環境，晚上會哭鬧，結果婆婆就說要收驚，還有戒包巾時也是，就連寶寶長大一點，睡覺會翻身，也說這要去收驚。

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▲原PO婆婆連小孩發展太快都說要去收驚。

原PO無奈表示，寶寶發展太快、喜歡探索事物、會好奇動來動去、全母奶改配方奶喝不習慣等等，婆婆通通都說要去收驚，真的讓她超級無言，「我想該收（驚）的不是孩子！」

沒想到這篇文章一PO出，引起不少已經為人父母的網友共鳴，並紛紛留言表示，「我家也是」、「以為收驚可以治百病嗎？」、「讓她（指婆婆）自己先去收驚吧」、「收驚越多越反效果，硬起來拒絕」、「耳朵關起來，媽媽不想就不要收」。

▼原PO列出婆婆的6大收驚事蹟。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）