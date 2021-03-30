持刀搶運將7千多...基隆男「剛花40元買珍奶」！還沒喝完就被抓

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路29日晚間，發生一起計程車搶案，事發當時，一名謝姓男子要下車時，拿出事先藏好的刀子，抵住吳姓司機的頸部，搶走現金7千多元、手機、計程車後，立即開車逃逸。

▲基隆男持刀搶劫 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

這起事件發生在29日晚間7時許，事發當時60歲的謝男搭乘吳男所駕駛的計程車，至七堵區工建路下車時，竟拿預藏之刀械，抵住計程車司機頸部，再用預藏之膠帶綑綁其雙手後，強盜走其身上現金7千多元、手機暨該車輛後往汐止方向逃逸。

警方獲報後，調閱現場監視器、分析車行軌跡，發現該車正行駛國五往宜蘭方向逃逸，遂通報國道公路警察局及宜蘭縣政府警察局共同協助攔查涉案車輛。並派員立即前往宜蘭追捕，於當日21時許在頭城鎮青海路發現涉案車輛，遂由後方跟監伺機查捕，發現該車沿台2線濱海路往北行駛，為免傷及無辜暨案件安全，通知礁溪分局於適當地點設置攔截點，共同攔停該車輛。於21時31分在頭城鎮濱海路五段158號前攔截點，共同查獲犯嫌到案。

另外，謝嫌犯案前有事先花了40元購買膠帶、手套，而他搶到7千多元的現金後，只到路旁飲料店買了一杯40元的珍珠奶茶，但其珍奶都還沒喝完，就馬上遭到警方逮捕。對此，警方訊後，全案依強盜罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。