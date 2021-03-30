捲誠美材掏空案獲不起訴　蘇震清：今天最高興的一件事

▲無黨籍立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委蘇震清捲入誠美材掏空案，台北地檢署30日依涉嫌《證交法》特別背信等罪起訴誠美材前副董事長葉美麗、郡宏公司董事長林勇任等3人，至於蘇震清是單純投資者，查無犯罪嫌疑獲不起訴。對此，蘇震清表示，這是他今天最高興的一件事情。

葉美麗涉嫌與林勇任合作，以高價購買庫存品、假交易等方式，掏空誠美材子公司茂豐貿易等公司，又用茂豐的錢買下蘇震清持有的郡宏股票，前後掏空誠美材約2億元。台北地檢署30日依涉嫌《證交法》特別背信等罪起訴葉美麗、林勇任等3人，蘇震清是單純投資者，查無犯罪嫌疑不起訴。

行政院長蘇貞昌30日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蘇震清在質詢後受訪時表示，他也是剛剛才得到消息，自己在誠美材的案子中，真的是一個單純的投資者，完全沒有過問經營的狀況。

蘇震清也說，今天真的非常高興，看見檢調把來龍去脈查得清清楚楚，也還他一個清白，「這是我今天應該是最高興的一件事情」。

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