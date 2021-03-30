每天泡咖啡！他抱怨無糖卻喝胖了「牛奶熱量好高」　網戳破盲點

▲原PO說自己在咖啡裡加牛奶，每天喝結果變肥宅。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人每天都要來一杯咖啡，就有網友發文表示，他每天都會自己泡咖啡，「大概就450ml的咖啡＋150ml的牛奶」，強調明明是無糖的卻喝胖了，認為「牛奶的熱量真的很高，每天這樣喝變成肥宅了。」結果貼文一出，馬上有人直呼，「絕對不是牛奶害的」、「與其擔心牛奶，還不如注意每日總澱粉的食用量。」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文「拿鐵咖啡有什麼低熱量的東西能代替牛奶？」說他每天自己都會泡咖啡來喝，「雖然都是泡無糖的，但牛奶的熱量真的很高，每天這樣喝變成肥宅了……」並透露他大概都是泡450ml的咖啡，再倒進150ml的牛奶。但因為他不是很喜歡黑咖啡，所以在想有什麼可以代替牛奶，「除了低脂牛奶外，還有看到有人加豆漿，不曉得大家喝咖啡有再加哪些東西的？」

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看到貼文後，有網友給出建議，「以前超愛喝拿鐵，現在只喝黑咖啡惹」、「喝黑咖啡啊！習慣了就回不去了」、「杏仁奶」、「你可以考慮低脂」、「咖啡紅茶」、「豆漿不錯啊，你也可以用脫脂牛奶」、「燕麥奶，不過貴」、「還好吧～控制一點飲食或多走幾步就補回來了，牛奶有益身體。」

不過，更多人認為一定跟咖啡無關，「150C.C.是能多肥？不會運動嗎」、「多喝那些牛奶你就會胖……是奶的問題嗎」、「150ml也才60多大卡」、「與其擔心牛奶，還不如注意每日總澱粉的食用量」、「你那個比例也不算是拿鐵了吧」、「牛奶熱量還好吧」、「牛奶也在嫌熱量……那沒有東西能喝了吧！」