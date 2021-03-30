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有群組還一直私訊「很白目」　過來人曝心態：難怪會荒廢

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人都不愛回群組訊息。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是純聊天，或是談公事、討論報告，在通訊軟體創建群組可能都會比一對一傳訊息來得方便許多。不過，一名網友就發文抱怨，提到他雖然創了群組，但都沒什麼人會回覆，只會不斷私訊，「感覺很白目！」貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「創了群組可是都沒什麼人講話怎辦」為題丟出討論，提到他創了一些群組，本想說可以在裡面討論、聊天，然而，他卻發現會回覆、會互動的人並不多。

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原PO表示，雖然有了群組，但還是有不少人選擇私訊，「感覺很白目！」同時，他也向廣大網友求助，群組一般來說，應該要怎麼經營才會互動比較熱絡呢？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲明明就有群組了，不少人還是一直傳私訊。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「要有人開話題啊」、「你創的你自己就要帶話題啊！創了還在那邊期待什麼」、「至少要有一個會一直發訊息的人」、「標人」、「用標記」、「群組就是這樣啊，不會每個人都發言」、「又不是每個人都跟你一樣閒」、「有些人就愛潛水呀」、「真的很害羞，講給一堆人聽」、「為什麼私訊就叫很白目？ 不想什麼事都公開說不行嗎」。

此外，也有網友分享經驗，「通常這種大群組裡會因為有不喜歡的人而出現分化成各個祕密的小群組，大家都在自己的小群組裡討論事情，原本的大群組就荒廢了，我的觀察啦」。

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