　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

清明連假限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　加碼特大杯只要6折起

▲▼全家連假咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲超商也推連假咖啡、飲品系列優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的清明連假，許多餐廳、樂園也紛紛祭出限定優惠，而超商部分可是也有限時咖啡折扣，像是OK mart就推美式咖啡、拿鐵買2送2，全家則是同樣有美式、拿鐵最低6折起，絕對要把握機會囤一波。

清明4天連假倒數3天，為迎來假期，全家app隨買跨店取將於4月1日5日連5天，推出Let's Café經典美式（特大杯）28杯，及經典拿鐵（特大杯）22杯享1000元優惠，相當於最低6折起，提醒每一會員限購2組：除外再加碼於4月2日至5日期間凡會員可享金萱青茶、金萱鮮橙青茶、青梅檸檬飲飲29元優惠。

▲▼OK CAFÉ。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart連4天推美式、拿鐵買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

另，OK mart也將於4月2日至5日推出會員限定「大杯莊園美式、拿鐵買2送2（限同品項）」，期間同樣加碼再喝「經典可可第2杯7折」優惠，連假期間就是要讓消費者連假也有小確幸。

【你可能也想看】

►月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有
►麥當勞經典「培根大麥克」、「無敵大麥克」快閃回歸
►想吃快+1！超罪惡「鹹甜奶油乳酪肉桂捲」超商就能吃到　只賣到4／1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
獨／香蕉才做完正顎手術　醫檢查看傻：要再開刀
摩斯妹累翻！5外送員接萬元大單遭放鳥　平台回應了
清明連假爽放10天！　文化、淡江大學生樂壞了
北市街訪遇「天母房東」　手戴700萬瑞士名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

只有2天！蘋果快閃折扣送「限定神券」　Macbook Air最高省5千6

人在嘉義！家樂福開出1張千萬發票　除夕夜採買幸運中獎

清明連假限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　加碼特大杯只要6折起

小新迷久等了！蠟筆小新3款限量口罩快收藏　包裝外盒也超可愛

全聯限時4天「熱美式1元」！清明兒童連假滿千送千點、玩具38折

【廣編】秀泰生活嗨翻兒童月！影廳銀幕爽打Switch、電流急急棒闖關　週週抽兒童超跑

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

遭控「強索294億新店開幕贊助費」！家樂福喊冤急說話了

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

只有2天！蘋果快閃折扣送「限定神券」　Macbook Air最高省5千6

人在嘉義！家樂福開出1張千萬發票　除夕夜採買幸運中獎

清明連假限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　加碼特大杯只要6折起

小新迷久等了！蠟筆小新3款限量口罩快收藏　包裝外盒也超可愛

全聯限時4天「熱美式1元」！清明兒童連假滿千送千點、玩具38折

【廣編】秀泰生活嗨翻兒童月！影廳銀幕爽打Switch、電流急急棒闖關　週週抽兒童超跑

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

遭控「強索294億新店開幕贊助費」！家樂福喊冤急說話了

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收

影／翁茂鍾澄清！從未追殺諸慶恩遺孤　媒體穿鑿附會如曾參殺人｜行動法庭 第115集

外酥內軟饕客最愛！台中古早味排骨皮薄多汁　必搭台式手工辣泡菜

兒童節連假　宜蘭綠博12歲以下免費入園！新北市民百元暢玩延2天

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

歡迎光臨新竹市！「兒童藝術節」強勢回歸　4／2～4／5放電一整天

近百萬張三倍券沒兌現！　3億元明天沒換就蒸發

宜蘭傳藝園區4月嗨翻天　連假4天12歲以下兒童免費入園

NASA衛星照曝光…「密麻小點」擠滿蘇伊士灣！　堵塞前對比超驚人

消費熱門新聞

幸運兒在嘉義！家樂福開出千萬發票

「先吸再拖」潔淨更升級

大放送！頂呱呱連2天「69折吃1斤雞」

清明連假超商美式、拿鐵買2送2

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

蘋果快閃折扣　Macbook Air最高省5千6

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味

拿坡里「薯條披薩」限時開吃

肯德基推代碼神券　優惠一整年

快訊／7-11開出4張發票千萬大獎

小新迷久等了　蠟筆小新3款限量口罩快收藏

AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了

更多熱門

相關新聞

清明連假爽放10天！文化、淡江、金門大學生樂壞了

清明連假爽放10天！文化、淡江、金門大學生樂壞了

清明連假到來，一般上班族可連休四天，但大學生遇校慶、畢業典禮、運動會補假，一連就放了十天！舉凡文化大學、金門大學，從4月2日放到4月11日，而淡江大學從3月27日就遇到教學行政觀摩日，開始提前放假，一路放到4月5日，同樣也是十天，讓許多上班族十分羨慕！

繳牌照稅「荷包不失血」！達人曝3方式搭配行動支付　最高10%回饋

繳牌照稅「荷包不失血」！達人曝3方式搭配行動支付　最高10%回饋

別再傳「武嶺塞爆照」！連假前警先闢謠

別再傳「武嶺塞爆照」！連假前警先闢謠

產險業端出「國旅神器」旅平險　解決旅遊各種痛點！

產險業端出「國旅神器」旅平險　解決旅遊各種痛點！

「洗過紙杯」沒環保折扣怒PO網　臉秒腫了

「洗過紙杯」沒環保折扣怒PO網　臉秒腫了

關鍵字：

清明連假咖啡超商優惠全家OK mart

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面