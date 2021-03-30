清明連假限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　加碼特大杯只要6折起

▲超商也推連假咖啡、飲品系列優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的清明連假，許多餐廳、樂園也紛紛祭出限定優惠，而超商部分可是也有限時咖啡折扣，像是OK mart就推美式咖啡、拿鐵買2送2，全家則是同樣有美式、拿鐵最低6折起，絕對要把握機會囤一波。

清明4天連假倒數3天，為迎來假期，全家app隨買跨店取將於4月1日5日連5天，推出Let's Café經典美式（特大杯）28杯，及經典拿鐵（特大杯）22杯享1000元優惠，相當於最低6折起，提醒每一會員限購2組：除外再加碼於4月2日至5日期間凡會員可享金萱青茶、金萱鮮橙青茶、青梅檸檬飲飲29元優惠。

▲OK mart連4天推美式、拿鐵買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

另，OK mart也將於4月2日至5日推出會員限定「大杯莊園美式、拿鐵買2送2（限同品項）」，期間同樣加碼再喝「經典可可第2杯7折」優惠，連假期間就是要讓消費者連假也有小確幸。

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