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逛全聯遇上「鮮乳促銷包」！一看內容物　網笑了：應該能清宿便

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲超妙組合讓不少網友都笑出來。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時候逛超市，會在鮮奶區看到一種常見的促銷手法，就是在大罐的鮮奶瓶身上，用膠帶綑1、2個小瓶的調味乳、鮮奶，但這種組合包讓人不禁笑出來！一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼文，「有人看過這種組合嗎？」只見她在鮮奶區看到超妙的組合包，鮮乳加上一罐康貝特和鳳梨柳橙汁，讓網友直笑「確定一組不會拉肚子？」

這位女網友貼出照片，只見她在全聯鮮奶區看到好幾袋這個很妙的組合，塑膠袋裡除了包著六甲田莊鮮乳，還有一罐玻璃瓶裝的「康貝特」，以及一罐「鳳梨柳橙汁」。至於價格部分，是以鮮乳的價格為主，其他2瓶飲料是贈品，原PO就在留言處曝光價格，目前促銷價為154元。

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3樣超不搭嘎的東西，就有網友直笑，「康貝特很鬧，想買」、「要加在一起喝嗎……哈哈」、「哈，這組合也太有趣了吧」、「感覺是區域限定XD」、「混在一起喝應該可以清宿便」、「康貝特太硬塞了吧」、「買一組回家套看看，或許是黃金比例」、「說不定下次會有維士比的組合XDD！」

還有人覺得這個組合很不錯，「全家都照顧到了～阿木的果汁，小孩的牛奶，阿爸的康貝特」、「我昨天只買到附贈一瓶小瓶保久乳，你這個是大放送吧」、「好狂……塞滿滿，前日也才剛買這牛奶，都沒（贈品）」、「也送太好」、「就在我家附近欸……可惜我太晚看到了，不然就奔去買了」、「真好！我們這邊都沒有這個組合。」

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