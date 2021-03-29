蘇花撞山後交部「召回1189輛遊覽車」　最新檢查結果出爐

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路遊覽車自撞山壁事故爆出有車體結構問題，交通部長林佳龍下令召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，之後更依運安會期中安全報告建議，再增加召回471輛，共1189輛。交通部次長陳彥伯今表示，目前已召回565輛，執行率78.7%，初步沒有重大違失，後續可繼續營運，不影響清明疏運。

▲交通部長林佳龍宣布召回遊覽車檢查。（圖／交通部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳彥伯今出席立法院交通委員會，會前聯訪時說明遊覽車最新召回進度，目前召回565輛，執行率約78.7%，初步看來沒有重大違失，後續將可投入繼續營運。由於召回遊覽車數量多，外界擔憂會影響清明連假疏運計畫，對此他表示，不會有影響。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇花撞山事故後，運安會初步調查發現，撞山事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。

交通部除了第一時間宣布召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，之後也依運安會期中安全報告建議，清查各案所涉對象車輛數，再增加召回471輛，共1189輛，並要求4/15前召回就座椅安裝及固定方式進行檢查。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來