　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇花撞山後交部「召回1189輛遊覽車」　最新檢查結果出爐

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路遊覽車自撞山壁事故爆出有車體結構問題，交通部長林佳龍下令召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，之後更依運安會期中安全報告建議，再增加召回471輛，共1189輛。交通部次長陳彥伯今表示，目前已召回565輛，執行率78.7%，初步沒有重大違失，後續可繼續營運，不影響清明疏運。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲交通部長林佳龍宣布召回遊覽車檢查。（圖／交通部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳彥伯今出席立法院交通委員會，會前聯訪時說明遊覽車最新召回進度，目前召回565輛，執行率約78.7%，初步看來沒有重大違失，後續將可投入繼續營運。由於召回遊覽車數量多，外界擔憂會影響清明連假疏運計畫，對此他表示，不會有影響。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇花撞山事故後，運安會初步調查發現，撞山事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。

交通部除了第一時間宣布召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，之後也依運安會期中安全報告建議，清查各案所涉對象車輛數，再增加召回471輛，共1189輛，並要求4/15前召回就座椅安裝及固定方式進行檢查。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
回憶接「長賜號任務」第一時間　怪手司機苦笑：到了才知被騙
損失上千億！長賜號讓日網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉
才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

當兵4個月！成功嶺小隻男5點怨同梯：我就裝派　過來人曝4字真言

更名再出發！台中捷運總站夜市「舊社站」下車用走的　交通大紓解

損失上千億！長賜號讓日本網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉了

停紅燈見身上佈滿「蚊子屍體」！白襯衫毀了　騎士嚇壞：有上百隻

吃燒酒螺吸出整條「綠色異形」　內行人2字解答：吃了臉也會綠

「不同姓為何要拜？」媳婦怨清明在夫家忙整天　網傳授1招擋箭牌

才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這樣

健保兩大改革「給付延伸到長照」　陳時中掛保證：上半年不會開始

快訊／AZ疫苗最快周三宣布擴大施打　指揮中心下午2時說明

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

當兵4個月！成功嶺小隻男5點怨同梯：我就裝派　過來人曝4字真言

更名再出發！台中捷運總站夜市「舊社站」下車用走的　交通大紓解

損失上千億！長賜號讓日本網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉了

停紅燈見身上佈滿「蚊子屍體」！白襯衫毀了　騎士嚇壞：有上百隻

吃燒酒螺吸出整條「綠色異形」　內行人2字解答：吃了臉也會綠

「不同姓為何要拜？」媳婦怨清明在夫家忙整天　網傳授1招擋箭牌

才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這樣

健保兩大改革「給付延伸到長照」　陳時中掛保證：上半年不會開始

快訊／AZ疫苗最快周三宣布擴大施打　指揮中心下午2時說明

國發基金扶植「瀚薪卻變中國公司」　龔明鑫：將調查是否有相同案例

快訊／長賜號救援重大進展！　船身明顯移動「接近擺正」

燦烈今天軍營報到：不要擔心我！　下個月EXO伯賢跟著入伍

太陽「書僮」狂砍35分　延長賽力壓黃蜂收2連勝

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳！真實身材曝…網：看30次正常嗎

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

SEMI智慧儲能委員會正式成立　看好市場規模百倍成長

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

張育成名列印地安人開幕戰名單　被定為工具人

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓

「叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

「之前不懂學長姐為何都轉學」　國中妹揭北市名校內幕

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

路人滑進待轉區　網：待轉變本能

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

議員祖墳被釘告示牌　哥哥跌倒重傷

停車碰上魔王車格　挑戰技術極限

更多熱門

相關新聞

遊覽車事故「所有人都是幫兇」？

遊覽車事故「所有人都是幫兇」？

日前蘇花公路發生遊覽車自撞6人死亡事件，不少網友都將矛頭指向「拼裝車」等車體結構因素，不過除了車輛安全之外，駕駛遊覽車與乘載的都是「人」，人的因素也影響著整個產業生態，與制度密不可分。

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾嚴查

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾嚴查

綠委施壓買瑕疵遊覽車？　林佳龍回應了

綠委施壓買瑕疵遊覽車？　林佳龍回應了

遊覽車檢驗結果　最快下周出爐

遊覽車檢驗結果　最快下周出爐

交部召回1189輛遊覽車　檢查座椅

交部召回1189輛遊覽車　檢查座椅

關鍵字：

蘇花公路蘇花遊覽車公路總局遊覽車

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面