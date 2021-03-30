要密獸醫傳成身心科！她秀「血便照」醫師淡定回應　超糗對話曝光

▲傳訊息前要先看清楚對象。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

訊息傳錯對象已經很糗，想不到對方竟然還淡定回應，讓自己發現真相以後更加無地自容！一名女子養的貓去年拉血便，她拍下照片傳LINE問獸醫，對方卻回應「你的藥不會造成血便說」，雙方來回對話了幾句以後，她才驚覺自己傳錯人，正在回她訊息的是「身心科診所」，怎料這種窘境今年又二度上演，實在敗給自己。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，去年已經發生過一次，她要私訊獸醫卻誤傳成身心科，「因為診所當時的回應很淡定，所以我沒發現哪裡不對勁」，直到隔天下午她才發現自己傳錯人，頓時覺得自己一定被當成怪人，想不到這種尷尬狀況事隔1年再度發生。

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▲身心科專業地回應。（圖／翻攝自爆怨2公社）



從她貼出的對話紀錄可見，去年她先是傳了愛貓糞便照片給身心科，並回報拉血便問題，不過診所一頭霧水地說，她服用的藥物並不會造成血便，「要去看腸胃科」，如此專業淡定的回覆，以至於她完全沒察覺異狀，過了1天才發現密錯人。

原PO前幾天發現愛貓疑似皮膚病，於是拍下照片傳給獸醫，並詢問解決辦法，不過這次又再度傳錯人，身心科收到LINE以後，這次選擇已讀不回，原PO直到下午都沒等到對方回覆，才驚覺自己又傳錯了，「他（身心科）這次是直接放棄我了」。

網友看完全笑翻留言，「這醫生是不是很帥」、「好好笑，重點對方回得很認真」、「他一定很驚訝你怎麼直接傳你的大便給他看，結果是寵物的」、「身心科看到妳這樣傳應該要叫妳馬上回診」、「我前幾天也是打電話說要帶貓去回診，他說我們是拿坡里欸，真是抱歉。」