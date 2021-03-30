陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了！　PTT鄉民笑：好眼熟

▲賣場擠滿人潮。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

知名國際品牌H＆M、Nike、Adidas等拒用新疆棉花，引爆大陸抵制浪潮，眾藝人也紛紛解約切割，甚至有商家禁「穿H＆M者」進入；然而，就有大陸網友發現，原本賣場空無一人，結果27日祭出「全場3折」後，民眾蜂擁而至，各類衣物也搶購一空。

陸網友27日在微博發文提到，「H＆M被一搶而空，在商場裡看到了壯觀的一幕，真的讓我沒想到，大促銷的威力這麼大，本來空店2、3天的H＆M，就這一下促銷，店裡的衣服都被搶空了。」

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▲網友想買還買不到。（圖／翻攝自PTT）

直擊現場的他驚呆表示，貨架上的衣服空了大半，更衣間裡全是人，更別提結帳的地方，從櫃台排到賣場的路口，「只因門口3個鮮紅的大字，大減價！」

後來，他詢問店員才知道，全場衣服3折，平均每件大概人民幣5、60元（約台幣200多元），「我一聽這個價格本來也想去買兩件，但去挑衣服時貨架全空了，走出商場時我就在想，為了省點錢去H＆M買兩件衣服，這個行為...究竟有沒有錯？」

PO文被轉發至PTT，鄉民不禁笑回，「總覺得這個劇情眼熟」、「台灣買一送一vs中國全場3折，兩岸一家親」、「這種事情兩岸終於有共識了」、「網路抵制跟現實總是差很多」、「身體還是比較誠實，抵制擺一邊」。

▼新疆棉花。（圖／視覺中國CFP）