直擊喪屍潮！陸男認了「狂買7雙NIKE鞋」　網：義和團心碎一地

▲陸網傻眼，Nike反而成為商場人氣最旺的店家。（圖／翻攝自推特）

記者周亭瑋／綜合報導

知名國際品牌H＆M、NIKE、Adidas等拒用新疆棉花，引爆大陸抵制浪潮；沒想到，事件延燒才沒幾天，在商家陸續推出打折活動後，反而激起搶購瘋潮，不少網友在微博、推特轉PO影片，還有人嘲諷「義和團心碎了一地。」

本站稍早報導《陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了！ PTT鄉民笑：好眼熟》才提到，有陸網友賣場直擊，在業者祭出全場3折後，大票民眾湧入搶購，更衣間塞滿人，結帳隊伍更排到店外，而當他終於決定進店挑個兩件時，赫然發現架上已全空。

▲H＆M也出現搶購潮。（圖／翻攝自PTT）

無獨有偶，今天也有許多網友在推特PO出文章或影片，就有人直呼「一天時間，NIKE店裡貨品被搶購一空，速度驚人，成為了整個商場裡人氣最旺的店鋪，真是讓人驚訝，現在不是抵制耐克（NIKE）嗎？」另外，有網友坦承不諱，自己不僅一口氣包7雙鞋，還買了2件短袖上衣。

的確，日前就有大陸網友發起投票，詢問「NIKE打5折買不買？」而結果顯示，就算Nike不道歉，只要推出超過5折大降價，有45.1%的人都願意買單。

而該項投票結果被許多陸網友大罵「沒骨氣」，但也有人分析，由於虎撲是運動論壇，瀏覽的網友大多是喜愛運動的，最多只能代表運動愛好者的想法，與大眾想法還是有落差。