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智障少女落單慘遭性侵！「色狼患愛滋」才判5年　網友討伐獲改判

▲桃園市林姓男子今年6月間凌晨見女子獨自在騎樓下躲雨，以水果刀架住頸部拖入暗巷痛毆後性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲患愛滋病男子性侵15歲女生。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一少女2020年5月在上學途中，被一名47歲的男子哄騙走，最後慘遭性侵。警方調查後竟發現，色狼在明知患有愛滋病的情況下，仍然性侵了這名女孩，性質極其惡劣。沒想到，因為色狼是自首，法院竟認為可以從輕處罰。都安縣人民法院一審判處他入獄5年，此案件最近曝光，過輕的判決點燃網友怒火。

2020年5月12日，被害人藍姓女孩（2005年日出生）在上學途中，到隔壁某村玩。13時許，色狼袁姓男子看到女孩一個人，主動要求送她去學校，之後成功哄騙，載著對方往學校的相反方向開走。

幾分鐘後，袁男來到宜州區公路邊停車，強行拉藍女到距離公路約200公尺的一條水溝旁邊竹林下，強行發生性關係。

2020年5月21日，袁男經過檢測，確定患有愛滋病。2020年7月15日，都安瑤族自治縣公安局委託南寧市第五人民醫院司法鑑定鑑定，藍女患有輕度精神發育遲滯，被性侵害時無性自我防衛能力。

都安縣人民法院認為，袁男強行與被害人發生性關係，行為已構成強姦罪，應予懲處，但被告人犯罪以後自動投案，如實供述自己的罪行，願意接受處罰，依法可以從輕處罰。法院一審判決被告人袁男犯強姦罪，判處有期徒刑5年。

該案件日前曝光，因為過輕的判決，瞬間點燃網友怒火。河池中院最新通報，2021年3月29日，河池市中級人民法院依法對袁男強姦案進行公開宣判，撤銷原審判決，改判有期徒刑10年。

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