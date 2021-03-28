　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

色老翁性侵40母狗！假意餵食後「伸狼爪」　遭逮竟辯：牠們沒反對

▲▼印度老翁性侵流浪狗。（圖／翻攝自推特／@KurawarMandi）

▲印度老翁阿末沙因性侵流浪狗而被捕。（圖／翻攝自推特／@KurawarMandi）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名67歲老翁阿末沙（Ahmad Shah）最近因涉嫌性侵流浪狗而被捕。非政府組織孟買動物權利組織（Bombay Animal Rights）在錄下這名老翁的犯罪過程後，警方才有證據將其逮捕。不過他竟毫無悔意，甚至辯稱，這些狗並未反對與自己發生關係，因此自己並未犯罪。

據OP India等外媒報導，阿末沙經常會在當地裝好心，給附近的流浪狗餵食，好讓這些狗對他放下戒心。當母狗開始與他接近，並不再抗拒他時，他就會「伸出狼爪」，對母狗性侵。警方懷疑，阿末沙已在當地多次性侵母狗，而他犯案的時間通常介於凌晨3點至4點間。

▲▼狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿末沙經常給附近的流浪狗餵食，然後性侵牠們。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿末沙的行為早已被附近居民踢爆，他們也曾勸告阿末沙停止這種惡行，但他卻未曾放在心上，一再犯罪。孟買動物權利組織的莫納尼（Vijay Mohnani）忍無可忍，於是將阿末沙性侵母狗的過程拍下，並向警方揭發了這名老翁的醜事。

當地警方隨即根據《禁止虐待動物法》第377條（非自然性行為）、第429條（殺害或致殘動物）和第11條（殘忍對待動物）罪名逮捕阿末沙。豈料這名老翁在被捕後竟辯稱，母狗並未反對與自己發生關係，因此自己的行為並不構成犯罪。報導稱，被阿末沙性侵的流浪狗多達3、40隻，警方已展開進一步調查。

更多「大排長榮」系列報導

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

拍出逆齡美照必備！雅詩蘭黛肌膚保養旅行組只要1450元

 
ET快訊
買停車位「別買在B幾？」　大樓保全曝巡邏心得：先了解機房位置
男生身高多矮完全沒市場？　台灣女生曝「殘酷分水嶺」！
果然是南部喜宴！第1道就上龍蝦「還有帝王蟹」浮誇爆　25道菜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孕媽遇襲「額頭卡1把刀」！全因丈夫前妻吃醋：說好復合卻變女傭

文在寅民調再跌新低！民眾對「社會正義」表達失望　中間選民背離

色老翁性侵40母狗！假意餵食後「伸狼爪」　遭逮竟辯：牠們沒反對

美陸戰隊曝新目標「擊沉中國航母」　打擊導彈將結合無人戰術車！

快訊／埃及總統下令：準備卸除長賜號貨物！　救援作業料拖更久

彭博：長賜號「擱淺前大超速」！　事發前12分鐘最新數據曝光

「接種假」準了！南韓拍板4月起實施　注射疫苗不適可直接請假

東京緊急事態才剛解除...首個週末「大批賞櫻客」擠爆上野公園！

9歲女童放學回家　黑衣男「尾隨進屋」恐怖影片曝！她一個舉動自救

人類6年內絕種！「唯一倖存者」睡醒只剩自己　2027年無人街景曝

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

孕媽遇襲「額頭卡1把刀」！全因丈夫前妻吃醋：說好復合卻變女傭

文在寅民調再跌新低！民眾對「社會正義」表達失望　中間選民背離

色老翁性侵40母狗！假意餵食後「伸狼爪」　遭逮竟辯：牠們沒反對

美陸戰隊曝新目標「擊沉中國航母」　打擊導彈將結合無人戰術車！

快訊／埃及總統下令：準備卸除長賜號貨物！　救援作業料拖更久

彭博：長賜號「擱淺前大超速」！　事發前12分鐘最新數據曝光

「接種假」準了！南韓拍板4月起實施　注射疫苗不適可直接請假

東京緊急事態才剛解除...首個週末「大批賞櫻客」擠爆上野公園！

9歲女童放學回家　黑衣男「尾隨進屋」恐怖影片曝！她一個舉動自救

人類6年內絕種！「唯一倖存者」睡醒只剩自己　2027年無人街景曝

愛上掏耳高潮...隔天秒感染！醫曝3大清耳體驗超傷身：棉花棒也母湯

福原愛日本工作全停擺…公司門鈴無人應！　家務事內幕被挖出

兒童節來和動物玩　台南頑皮世界是親子同歡好去處

搭客運遭前座女「椅背壓膝」！她PO文引起口水戰　緊急出面滅火

林俊傑生日合體周杰倫！　網揪雙J同框「1細節」瘋喊：要合作嗎

「俠獸對決最終章」富邦延續6連勝　田壘、林志傑互換球衣

廖家兄弟同日吞敗　中職32年罕見紀錄

IU「9年前美照」被挖出！　對比近照一看…韓網傻眼：是9秒前吧

孕媽遇襲「額頭卡1把刀」！全因丈夫前妻吃醋：說好復合卻變女傭

國中硬聯／神劇本！東體連2戰再見安打　衝進8強拚衛冕

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

加州灣區屁孩發起「打亞裔巴掌」挑戰

20艘牲畜船塞住　動物恐斷水斷糧慘死

長賜號天價賠償「船東負責」日網崩潰

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

A片鹹濕拍攝過程大公開！導演親曝真相

即／埃及總統下令：準備卸下長賜號貨物

即／漲潮已過　長賜號脫淺希望落空

最新研究：未來夏天長達半年　冬天剩2個月

更多熱門

相關新聞

變態少年闖屋性侵直播！破壞家具求抖內

變態少年闖屋性侵直播！破壞家具求抖內

俄羅斯近日又爆出一起嚴重的恐怖直播性侵案件！來自首都莫斯科的18歲年輕男子，竟然夥同另外2名年輕男子，於本月25日潛入位於雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）的女性友人住處，過程中不僅對女性友人下藥性侵，甚至還在過程中開Youtube直播，並破壞屋內的冰箱、拆門、砸毀花瓶與瓷碗等，甚至要求觀眾每當破壞完屋內的物品，就必須完成「抖內」等動作。

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

追不到女神就毀了她　19歲渣男押到烏來「輪毆性侵」

追不到女神就毀了她　19歲渣男押到烏來「輪毆性侵」

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

關鍵字：

印度性侵流浪狗Ahmad Shah

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面