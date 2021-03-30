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福華飯店櫃台一夕變50億富豪！　賓利、保時捷8名車曝光

福里花園大廈住戶無法搭電梯直達1樓，要走車道或一層樓梯才可出門。

▲福里花園大廈住戶無法搭電梯直達1樓，要走車道或一層樓梯才可出門。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

福華飯店集廖家第二代老六廖德修過世後，廖家兄弟發現，老六的「福里花園大廈」等約50億元資產，已陸續在昔日特助蕭琦晃名下，且廖德修過世後不到2年，蕭琦晃便先後買了8輛名車，市值逾5,000萬元，全數停在「福里花園大廈」地下室專屬停車格，包括賓利Continental GT V8敞篷跑車、Aston Martin敞篷跑車、BMW i8油電車等每輛要價上千萬元的名車。

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知情人士指出，花錢不手軟的蕭琦晃，甚至斥資千萬元，在福里花園大廈內部打造個人專屬的健身房，穿的用的也都是頂級名牌，過著上流社會的生活，與向來在飯店業界低調成性的廖家風格大異其趣，因此起疑，家族成員中即有人想要了解老六資產流向。

福華集團第二代廖德修2019年過世，因無子嗣，名下資產已過戶給特助蕭琦晃（圖）。（讀者提供）

▲福華集團第二代廖德修2019年過世，因無子嗣，名下資產已過戶給特助蕭琦晃（圖）。

本刊調查，「福里花園大廈」近來引爆公安爭議，也傳出廖家老六廖德修生前資產的神密移轉過程，這大廈是由福華飯店集團於1987年起造，興建3連棟的14層樓建築，其中二棟共有102戶住宅，另一棟則由廖家持有，隔成72個單位，以旅館式公寓出租，後來廖家人分產，由第二代老六、福里建設負責人廖德修繼承，老六在2019年過世前，已陸續以買賣等方式過戶至蕭琦晃名下。

福華飯店集團是由營建大亨廖欽福1984年在台北市開業，成為海內外知名的飯店集團，目前在台北、新竹、台中、高雄4間福華飯店，在石門水庫、溪頭及墾丁有3間福華休閒渡假飯店，另有天母傑仕堡福華酒店式公寓及公務人力發展學院福華國際文教會館與雲林華安大飯店。

蕭琦晃的車位還停了一輛市值破千萬的Aston Martin敞篷跑車。（讀者提供）

▲蕭琦晃的車位還停了一輛市值破千萬的Aston Martin敞篷跑車。

廖德修過世後不到2年，他的特助蕭琦晃即買了賓利Continental GT V8敞篷式等8輛名車，市值逾5千萬元，引發廖家質疑。（讀者提供）

▲廖德修過世後不到2年，他的特助蕭琦晃即買了賓利Continental GT V8敞篷式等8輛名車，市值逾5千萬元，引發廖家質疑。

廖欽福在2007年101歲時過世，當時已由第二代廖修鍾等9個兒子接班，廖家第三代也有廖伯熙等26個孫子，集團起家厝是1984年開設台北福華大飯店，現任董事長廖伯熙，集團市值逾200億元。


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