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30K男遭女友爸媽洗臉太窮　曝「1隱藏條件」秒海放全場

記者黃翊婷／綜合報導

情侶見家長難免緊張，一名網友日前在臉書「靠北女友my girl」PO文聲稱，自己25歲、月薪3萬元，女友22歲、月薪3萬5000元，前幾天與女友雙親見面卻被嫌棄工作不夠好，「我就說我爸給我5間板橋的房子，一些在貸款」。網友們一看到這個隱藏條件，紛紛留言開玩笑說，「5間房子打趴人」、「要不要考慮我」。

▲男生和女生吃飯，應該主動買單嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）▲女方選了家單點式的烤肉店，且還有服務員幫忙烤，完全不需要自己動手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO與女友雙親見面，卻遭嫌棄薪水太低。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在文章中提到，他現年25歲，工作薪水固定3萬元剛好，女友則是做一般工作，月薪約3萬5000元左右，前幾天他去見女友的雙親，也有帶伴手禮，結果一見面就被嫌棄月薪3萬元太低，希望兩人分手。

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「我就說我爸給我5間板橋的房子，一些在貸款。」原PO解釋，女友一開始只知道他有3間房，不知道還有另外2間，過程中女友一直幫忙說好話，可惜準岳父、岳母好像還是不滿意，「原本要吃飯的，女友爸媽說他們已經吃飽了，於是只有我跟女友去吃飯，真的覺得很尷尬。我知道我工作不夠好，女友又年輕、美麗，我真的不知道我現在可以做什麼事，想問問各位有什麼可以給我建議的？」

▲▼房子,大樓,建築,台灣建築,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的父親給了他5間房。

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言開玩笑說，「5間房子打趴人」、「要不要考慮我」、「把房子賣了再去一次」、「你其實屌打月入10萬元的無殼蝸牛」。不過，也有網友建議，如果原PO說的情況都是真的，不如早點分手比較好，「第一次見面就洗臉，以後日子難過」、「對方家人眼睛長在頭頂上，不用想了」。

還有熱心網友以父母的角度分析，勸原PO要拿出上進心，「有家產卻沒上進心，敗家不用一年，但你有上進心跟衝勁，未來給女方的或許不只10間不動產，可能對方家長想表達的是你未來有什麼規劃？你的上進心要配得起我女兒的外貌，我女兒的智慧要配得起你的成功。」

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