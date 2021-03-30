鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

▲氣象局今晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

下周一北部高溫降5度！中央氣象局預報員趙竑表示，周日東北風增強，下周一東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。

氣象局今天（30日）清晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」，今西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局也對南投縣、台南市、高雄市、屏東縣發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今中午前後南投縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號（氣溫達36度以上），請注意。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣還算不錯，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨，午後北部山區也有零星短暫陣雨；今北部高溫31度，中南部33、34度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周三北方水氣有點南壓，北部、東半部有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲；周四至周六各地晴到多雲，東半部有局部短暫陣雨，雨勢會稍微比較大一些，但沒到大雨特報等級；周日東北風增強，下周一東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、雲量偏多。

至於一周高溫部分，趙竑指出，周三北部雲量偏多略降至28度，中南部33度；周四至周六北部29度，中南部32、33度；周日北部27度，中南部31度上下；下周一北部22、23度，中南部29、30度。

趙竑提醒，今至周六西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外，今澎湖亦有局部低雲或霧影響能見度，請注意。

▼周日北部、東半部變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高，西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息；白天熱如夏、早晚稍涼，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度。

吳德榮分析，清明連假頭2天（周五、周六）台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率，白天熱如夏、早晚略偏涼，西半部及外島易有霧、空品常不佳。

吳德榮說，連假第3天（周日）白天微弱鋒面南下，只侷限迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉為有局部短暫雨，北部平地及中南部無降雨（對桃園以南缺水的水庫沒有貢獻）；白天起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼，其他地區氣溫變化很小。

吳德榮表示，連假最後一天（下周一）北台天氣好轉，中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率，白天北台舒適微涼、中南部微熱，各地早晚涼；最新歐洲模式10天的模擬，下周二至下周四仍無鋒面影響台灣的跡象，顯示未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。