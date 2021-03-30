　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局今晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

下周一北部高溫降5度！中央氣象局預報員趙竑表示，周日東北風增強，下周一東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。

氣象局今天（30日）清晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」，今西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局也對南投縣、台南市、高雄市、屏東縣發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今中午前後南投縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號（氣溫達36度以上），請注意。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣還算不錯，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨，午後北部山區也有零星短暫陣雨；今北部高溫31度，中南部33、34度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑說，周三北方水氣有點南壓，北部、東半部有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲；周四至周六各地晴到多雲，東半部有局部短暫陣雨，雨勢會稍微比較大一些，但沒到大雨特報等級；周日東北風增強，下周一東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、雲量偏多。

至於一周高溫部分，趙竑指出，周三北部雲量偏多略降至28度，中南部33度；周四至周六北部29度，中南部32、33度；周日北部27度，中南部31度上下；下周一北部22、23度，中南部29、30度。

趙竑提醒，今至周六西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外，今澎湖亦有局部低雲或霧影響能見度，請注意。

▼周日北部、東半部變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高，西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息；白天熱如夏、早晚稍涼，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度。

吳德榮分析，清明連假頭2天（周五、周六）台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率，白天熱如夏、早晚略偏涼，西半部及外島易有霧、空品常不佳。

吳德榮說，連假第3天（周日）白天微弱鋒面南下，只侷限迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉為有局部短暫雨，北部平地及中南部無降雨（對桃園以南缺水的水庫沒有貢獻）；白天起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼，其他地區氣溫變化很小。

吳德榮表示，連假最後一天（下周一）北台天氣好轉，中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率，白天北台舒適微涼、中南部微熱，各地早晚涼；最新歐洲模式10天的模擬，下周二至下周四仍無鋒面影響台灣的跡象，顯示未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。

ET快訊
女神網紅下身全裸！　高清畫面流出「看到的人要負責娶我」
快訊／高雄28歲壯騎士全身血　「4車8惡煞」包圍球棒痛毆頭部
鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃
酷炫深夜開保時捷2度炸街！松山居民：和小X孩沒兩樣　出面道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商遇怪人！熱心哥見1動作瞳孔地震　結局「像被罰站5分鐘」

北市明星國中「學生丟垃圾遭生教組長暴打」　腦震盪還被笑好假

研究所沒念完！他30歲才有第一份工作　卻「打趴9成上班族」

顧客用外送平台下單省餐費！　鹽酥雞老闆出招反制還嗆「貪便宜」

看到正妹心超癢！3星座男友「忍耐度跌剩10%」：有本事花心是肯定

長賜輪擱淺成Google打卡「旅遊景點」　獲5星好評！全球瘋朝聖

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」！松山居民批：小X孩　出面道歉了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊嗨喊：第1次到屏東就上爆廢

最狂老住戶嗆「這有2台機車停了30年」　17字卡位開戰新住戶

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

超商遇怪人！熱心哥見1動作瞳孔地震　結局「像被罰站5分鐘」

北市明星國中「學生丟垃圾遭生教組長暴打」　腦震盪還被笑好假

研究所沒念完！他30歲才有第一份工作　卻「打趴9成上班族」

顧客用外送平台下單省餐費！　鹽酥雞老闆出招反制還嗆「貪便宜」

看到正妹心超癢！3星座男友「忍耐度跌剩10%」：有本事花心是肯定

長賜輪擱淺成Google打卡「旅遊景點」　獲5星好評！全球瘋朝聖

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」！松山居民批：小X孩　出面道歉了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊嗨喊：第1次到屏東就上爆廢

最狂老住戶嗆「這有2台機車停了30年」　17字卡位開戰新住戶

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

謝淑薇下週將重返世界第一！　女雙球后在位累積39週

Google賀蘇伊士運河恢復航行！　搜尋關鍵字就出現「精美小貨船」

半導體美商科磊在台徵才上百人　30年規模最大

台版八兩金睡60女！長髮妹虧130萬才知變小三　正宮怒揭軟飯男真相

超商遇怪人！熱心哥見1動作瞳孔地震　結局「像被罰站5分鐘」

北市明星國中「學生丟垃圾遭生教組長暴打」　腦震盪還被笑好假

旺宏三大動能齊發！吳敏求：Nor Flash缺貨兩年 遠水救不了近火

研究所沒念完！他30歲才有第一份工作　卻「打趴9成上班族」

顧客用外送平台下單省餐費！　鹽酥雞老闆出招反制還嗆「貪便宜」

北韓試射導彈被「圍剿」　金正恩胞妹開嗆文在寅：記住跪美國的恥辱

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

月休4天上晚班！小吃店「26K徵不到台灣人」

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

台中拉麵「聯名」彰化60年肉圓！店家1句話網嗨翻

媳婦怨夫家「不同姓為何要拜？」　網教1招擋箭牌

半套按摩舒壓！女師傅暈船：想當你老婆

他怒批「繁星垃圾體制」　網轟：至少態度拿出來

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

怪客取餐給驚喜　1動作讓他吐了

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

老住戶嗆：機車停30年　卡位開戰鄰居

更多熱門

相關新聞

氣象局攜手台大建地球科學合作平台

氣象局攜手台大建地球科學合作平台

中央氣象局與國立台灣大學今（29）日簽署「建構地球科學合作平台」合作協議，雙方將就人員交流、科技合作、科普推廣及人才培訓等面向，共同引進與開發大氣、海洋及地震領域先進科技，共譜科技研發、人才培育、產業應用、環境永續及國際接軌5大合作願景。

今年首發高溫燈號　4縣市明像夏天

今年首發高溫燈號　4縣市明像夏天

1圖秒懂連假天氣！轉雨時間曝　今起熱如夏飆35度

1圖秒懂連假天氣！轉雨時間曝　今起熱如夏飆35度

清明連假高溫飆30°C↑熱成小夏天

清明連假高溫飆30°C↑熱成小夏天

東部海域14:41規模5.2地震

東部海域14:41規模5.2地震

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮趙竑

讀者迴響

熱門新聞

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

當補教老師7年！台大男薪水超低：我是魯蛇

IU受訪把「台灣、中國」並列國家

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面