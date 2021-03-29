快訊／史上最早亮燈！今年首發36°C↑高溫燈號　4縣市明熱到像夏天

▲氣象局發布高溫燈號，明4縣市小心36度以上高溫發生。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象局發布高溫燈號，受到天氣晴朗炎熱影響，明（30）日中午前後南投縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。氣象局表示，這是今年以來首發高溫燈號，同時也是有燈號以來，創下最早發布燈號的紀錄。

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▲史上最早高溫燈號亮了，明4縣市防36度以上高溫。（圖／記者黃克翔攝）

氣象預報員劉沛滕表示，這是今年第一次發布高溫燈號資訊，也創下2018年6月15日有燈號制度以來，最早發布的一次紀錄。過去最早發布高溫燈號的時間為2019年4月9日。

▲周六之前各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨，西半部普遍高溫都有30度左右。（圖／中央氣象局）

周六之前各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨，西半部普遍高溫都有30度左右，中南部還會再更高。明（30）日中午前後南投縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。

不過，周三因為鋒面有較為接近北部海面，屆時雲量較多，北台灣水氣略增、有零星短暫雨；在這樣情況下，北部高溫會略降，約25-27度，但其他天都還是有30度或以上。

下一波變天時間落在清明連假後期，4/4這天東北風稍增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

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