台北驚見血月！民眾狂問：有大災難？　彭啟明解釋原因

▲彭啟明說，紅色月亮是常有的天文現象。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／綜合報導

許多大台北民眾在29日晚間都目擊「血月」紅色月亮，由於自古流傳「月若變色，將有災殃」，也讓不少人憂心「希望不是災難的預兆」。對此，天氣風險公司總經理彭啟明也特地發文解釋原因。而今年5月26日將有睽違3年的「血月」月全食登場。

「紅月？不祥的預兆？」彭啟明在臉書說，不少朋友看到紅色月亮，都跑來問他原因，難道是不祥之兆嗎？2021會有大災難嗎？過去每年也常發生，只是不見得有看到，至於為何會有紅色月亮？有太多的解釋，是常有的天文現象。

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彭啟明解釋，29日晚間的血月主因就是米氏散射（Mie scattering），29日整個大氣吹偏南風，西半部的污染物往北飄，造成北部污染較嚴重；天氣晴朗，加上空氣中的PM2.5顆粒和光化學煙霧等漂浮物很多，才會讓月亮看起來偏紅又偏暗。

▼自古流傳「月若變色，將有災殃」。（圖／達志影像／美聯社）

而今年5月26日將有睽違3年的「血月」月全食登場，不過，自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」、「血月」出現時，地球就會發生大災難，也讓不少人擔憂「2021年災難的預兆」、「看了不安」、「希望不是災難的預兆」。

對此，氣象局以科學解釋血月成因，月全食時，太陽光沒有照到月球，但因太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉；不過，通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以看起來就是似血的暗紅色，這也就是月全食時的紅色月亮，被戲稱為「血月」的原因，並不是傳說中不吉祥的血月。

▲▼5月將有血月月全食登場。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

