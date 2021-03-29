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氣象局攜手台大建構地球科學合作平台　加強人才交流、培訓

▲▼交通部中央氣象局與國立台灣大學合作協議簽署。（圖／氣象局提供）

▲交通部中央氣象局與國立台灣大學簽署合作協議。（圖／氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局與國立台灣大學今（29）日簽署「建構地球科學合作平台」合作協議，雙方將就人員交流、科技合作、科普推廣及人才培訓等面向，共同引進與開發大氣、海洋及地震領域先進科技，共譜科技研發、人才培育、產業應用、環境永續及國際接軌5大合作願景。

氣象局長鄭明典說，氣象局過去與台大的合作，已獲得許多成果，包括雙方合作進行跨國的觀測與預報實驗、颱風與劇烈天氣飛機投落送觀測、颱風強度及暴風圈預報技術開發、雙偏極化雷達觀測資料應用技術發展、梅雨豪大雨極短期預報技術開發、數值天氣預報模式發展，以及氣候監測分析技術發展，除能強化氣象局在海氣象的監測與預報能力外，也增進台大教學與研究能力。

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▲▼交通部中央氣象局與國立台灣大學合作協議簽署。（圖／氣象局提供）

▲雙方將就人員交流、科技合作、科普推廣及人才培訓等面向，共同引進與開發大氣、海洋及地震領域先進科技。（圖／氣象局提供）

在地震方面，台大持續參與氣象局地震測報及預警相關技術開發、地震資訊彙整，同時雙方亦將針對精進地震預警演算技術進行密切的交流。另一方面，氣象局目前與國外的許多氣象、地震及海象作業機關，已針對監測與預報作業進行資料交換及技術合作。

鄭明典說，若要再更進一步提升我國地科研究與作業技術，需要更密切的國際合作研發才能突破，期待與台大的攜手合作，能讓未來作業實務與科研發展在國際接軌方面有更豐碩成果。

台大校長吳俊傑則表示，台大做為台灣高等教育機構，自許對這塊土地，肩負重責大任。未來，希望在既有基礎上，透過創新科學研究與政府機關實際作業發展結合，增加研發的深度與廣度，攜手提升廣義地球科學研究與作業的量能，共同擴展相關的國際互動與交流，開創更美好未來。

▲▼交通部中央氣象局與國立台灣大學合作協議簽署。（圖／氣象局提供）

▲交通部中央氣象局與國立台灣大學簽署合作協議。（圖／氣象局提供）

台大目前在大氣動力模擬、衛星遙測、氣候變遷、中尺度氣象、颱風動力、地震測報與預警、地質活動構造監測等相關領域研究成果豐碩；新海研1號協助提供氣象局加裝氣象儀器，協助台灣周邊海域之海氣象觀測，並配合氣象局緊急狀況任務，出海協尋流失之浮標觀測儀。

台大水工所也與氣象局合作，進行雨量計品質提升等技術交流，另台大大氣科學系學生每月或隔週到氣象局參與天氣分析診斷討論，將理論與實務結合，增廣學生視野。

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