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1圖秒懂連假天氣！轉雨降溫時間曝　今起熱如夏天飆35℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局今晨發布濃霧特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，清明連假第3天（周日，清明節）下午微弱鋒面抵達，北海岸、北部山區及東半部轉為有局部短暫雨的天氣，北部天氣轉涼。中央氣象局也製作本周和連假天氣圖，讓民眾快速了解天氣變化。

氣象局今天（29日）清晨對新竹縣、台中市發布「濃霧特報」，今台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣及台中已出現能見度不足200公尺的現象，桃園、新竹市、苗栗能見度亦較低，請注意。

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氣象局指出，今各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部有零星短暫雨，北台灣山區午後亦有零星陣雨出現；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上，夜晚清晨低溫約18至22度，天氣稍涼。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，未來一周太平洋高壓偏強，近地面吹起帶有夏天氣息的偏南風，北方系統不易南下直接影響台灣，天氣穩定、溫暖易有霧。

氣象局說，周二至周六各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上；周二、周三由於北方鋒面接近台灣北部海面，北台灣水氣略增有零星短暫雨；周日東北風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息；周二至周四氣溫再升，白天暖熱如夏，各地區高溫皆可升至在32度以上，中南部局部地區更高達35度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬清明連假頭2天（周五、周六），台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率，白天暖熱如夏、早晚略偏涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。

吳德榮指出，連假第3天（周日）下午微弱鋒面抵達，影響侷限於迎風面的北海岸、北部山區及東半部，轉為有局部短暫雨的天氣，北部平地及中南部則無降雨，對桃園以南的缺水無貢獻，下午起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼，其他地區氣溫變化很小；連假最後一天（下周一）北台天氣好轉，中南部仍為多雲時晴，東半部有局部短暫降雨的機率，北台舒適微涼，中南部白天熱早晚涼。

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