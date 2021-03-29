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屏東男酒駕「88歲老父要顧」求罰錢了事　「5年6次」法官不准

▲桃園市高姓男子2017年元旦凌晨無照駕駛小黃，行經大溪區復興路與文化路口處時，疑超速撞上酒駕且無照雙載的張姓與簡姓少年，導致雙雙傷重慘死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屏東一名陳姓男子5年酒駕6次，不想入監服刑搬出8旬老父求情，法官不買單駁回上訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

屏東一名陳姓男子2020年8月時在枋寮住處喝完米酒後，騎機車自撞路邊電線桿，事後酒測值0.28毫克。屏東地方法院審理後，查出陳男為酒駕累犯，判處他有期徒刑7個月，不得易科罰金。陳男上訴向法官求情，搬出家中還有8旬老父要照顧，希望能夠易科，但高等法院法官不領情，認為他5年內酒駕6次，有入監服刑的必要，駁回上訴，全案定讞。

屏東一名陳姓男子2020年8月上午，在枋寮住處喝完米酒後，在下午1點左右，騎乘四崙沙灘車上路，但沒多久就因為不勝酒力，自撞路邊電線桿，連人帶車摔進水溝裡，所幸並無大礙，僅臉部多處撕裂傷。

事後警察上門調查，陳男坦承酒後騎車，但他強調沒有撞到人，是自撞電線桿，事發3小時候員警對其實施酒測，更測出他呼氣酒精濃度為每公升0.28毫克，被依公共危罪嫌移送法辦。

屏東地方法院一審發現，陳姓男子2015至2017年間，就因為酒駕而被法院判刑5次，刑期累增，但他仍然繼續酒後騎車。法官認為他不知悔改，有入監的必要，判處他有期徒刑7月個月，不得易科罰金。

而陳男不服一審結果，向高等法院提出上訴，向法官求情，還搬出家中有88歲的老父要照顧，期望法官能夠網開一面，讓他易科罰金。

他主張，他沒結婚難免會小酌，這次只是自撞，沒有撞到人，如果入監服刑後家中高齡88歲的老父親會無人照顧，希望法官能夠讓他易科罰金，不用入監服刑。他還舉例，他也有朋友酒駕5次，但法官也都給予他易科罰金的機會，希望法官諒在他有老父親要照顧的份上，給予能夠易科罰金的機會。

高等法院審理後認為，陳男已經酒駕遭判刑5次，每次刑期自3個月到6個月不等，且每次都得易科罰金，陳男也都是選擇以「入監」的方式服滿刑期。這次是5年第6次酒駕被抓到，可見陳男對酒後不得駕車的誡命毫不在乎，且一審量度並無過重，駁回陳男上訴，全案定讞。

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