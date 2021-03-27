日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民「現在不清50年後才清？」

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

台灣面臨56年以來最嚴峻的旱災，不僅台中苗栗自4月6日起實施「停5供2」措施，南投日月潭水位21日也驟降進12公尺，降至736.76公尺(滿水位為748.48)，讓沉積在底部的垃圾得以重見天日。

▲台灣面臨56以來最嚴峻的旱災，造成日月潭水位降低，潭底的垃圾也隨之浮現。（圖／記者高堂堯翻攝）



細看從潭裡露出來的垃圾才發現，從最常見的雨傘、漁民網具、防撞廢輪胎，到馬桶、水溝蓋、邵族的獨木舟等，可謂無奇不有。

▲▼潭底的廢棄物竟然出現馬桶和破損的邵族獨木舟。（圖／記者高堂堯翻攝）



▲日月潭長久以來累積的垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）



自發清理潭底垃圾的漁民鄭智民指出，他們住在這裡，也是漁民，他也不是第一次清除日月潭裡的垃圾，往年只要水位有退，他們也是水退到哪裡就撿到哪裡，只是今年水退得特別多，才知道原來裡面的垃圾也這麼多。

鄭智民表示，往年只要一遇到颱風常常會將一些網具、雨具吹落到潭裡，一但掉進潭里漁民與遊客也撿不起來，就會直接再買新的，久而久之一直重複就累積了相當多的垃圾。

▲漁民鄭智民自發清理潭底浮現的垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）



鄭智民說，會自動去清理日月潭裡的垃圾，主要是想要維護自己的環境，因為漁民碼頭位處日月潭內灣，本來就比較容易沉積垃圾，這次的目的就是希望盡量把垃圾減少，此外垃圾沉積久了，漁網勾到垃圾，也會影響到漁民的漁獲量，對漁民來說也是損失。

鄭智民的太太也說，住在漁船碼頭沿岸的沿岸居民，都會把漁船碼頭沿岸當作自家門在清理，只要有空看到垃圾就會下來把垃圾撿起來。

▲日月潭長久以來累積的垃圾。（圖／記者高堂堯翻攝）



鄭太太說；「之前沒有退那麼多過，有時後要撿也撿不起來，能撿多少算多少。」對於是否有需要民間企業或有關單位一起投入協助，鄭太太則靦腆的說，「贊助是還好啦，如果大家有意願意起來做志工，一起共襄盛舉，當然是最好。」

至於從潭底清運起來的大型廢棄物該如何處理，鄭智民一家則表示，已經和鄉公所的人協調好，公所會幫忙來清運廢棄物。

▲鄭智民太太呼籲有志一同的民眾可以一起來協助清理。（圖／記者高堂堯翻攝）



而住在附近的居民阿伯則表示，日月潭這次難得水位退這麼多，水位降低到現在這個樣子平均40到50年才一次，這次潭底經過曝曬殺菌，可以讓日月潭比較不容易優氧化，等到水位再上升後，也比較容易長草讓魚有東西可以吃。

但他也強調，希望有關單位可以來協助處理潭底的垃圾，不要只會收錢，睜一隻眼閉一隻眼，「現在不趁水位退了趕快清，難道還要再等40到50年嗎！」

日月潭風管處副處長廖錫標則表示，日月潭潭底的垃圾相當多樣，只要是遊客所造成的日管處一定都會清理，但潭底的大型廢棄物如漁船、獨木舟等，還是必須要依水庫管理法辦理，預計下周一將分次協助清運。

▲日月潭風管處副處長廖錫標表示潭裡大型廢棄物仍須依水庫管理法辦理才能清運。（圖／記者高堂堯翻攝）

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