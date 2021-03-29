台中準新人登記忘帶結婚書約　隔壁派出所人民保母當證婚人

記者李忠憲、林冠吟／台中報導

當一對戀人終於修成正果，步入禮堂，最開心的不過就是能在對方的身分證配偶欄上看見對方的名字，而要申請結婚登記，除了要結婚的2位當事人之外，更重要的是還要有結婚書約。15日台中一對準夫妻，在前往戶政事務所登記時，竟然忘帶最重要的結婚書約，眼看登記的良辰吉時就要過了，突然看見一旁的四平派出所派出所，心念一動上門請人民保母來當證婚人，才順利完成登記。

▲台中一對新人登記結婚時忘帶結婚書約，請四平派出所員警幫忙當證婚人。（圖／記者李忠憲攝）



15日中午12時許，原本應該和往日並無不同的日常，台中四平派出所卻迎來一對要登記結婚，卻忘記帶結婚書約的準新人。警員葉維康受訪時回憶當時情況，他表示，15日看見2位民眾走進派出所，詢問有什麼需要幫忙的嗎，卻沒料到2位民眾語帶尷尬地說，今天去區公所申請結婚登記，結婚書約都準備好了卻忘了出來，沒有證人可以替他們證婚，想拜託員警看看是不是可以幫忙當結婚證人。

葉維康表示，這是喜事，當然很樂意幫忙，一旁的巡佐李冠霖見狀，也二話不說地答應，讓這對新人能夠順利完成登記，並祝福他們百年好和，早生貴子。

四維派出所也向民眾叮嚀，登記結婚時，新人一定要記得記得攜帶身分證、戶口名簿和結婚書約，書約上的2位證婚人不用到場沒關係，但新人一定要到場，才能順利完成結婚登記。

▲▼台中一對新人登記結婚時忘帶結婚書約，請四平派出所員警幫忙當證婚人，在員警的協助下順利完成登記。（圖／記者李忠憲攝）

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