分居20年控妻「惡意遺棄」訴請離婚　外遇夫遭法官打臉

▲基隆一名余姓男子外遇多年，卻反控老婆「惡意遺棄」訴請離婚，基隆地方法院審理後認為婚姻破滅主因是由余男造成，駁回其原訴。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名余姓男子與蕭姓女子1989年結婚，同住基隆，余男卻在9年後無故離家，沒有留下一毛錢，使得蕭姓女子在無奈之下被迫帶長女返回高雄投靠娘家。過程中，蕭女雖曾因女兒戶籍關係，短暫搬回基隆與余男一家同住，但余男卻又無故離家長達2年多，意外被蕭女發現丈夫多次離家皆因有外遇，而事後余男更向法院提起訴訟，主張蕭女返回高雄娘家後便未再與他同住，是為「惡意遺棄」請求離婚。基隆地方法院審理後認為，余男的請求無理由，駁回其原訴。

1989年余姓男子與蕭姓女子結婚後同住基隆，育有一對子女，但在9年後余男突然無故離家，更未留下任何家用給妻子和子女，無奈之下蕭女獨自帶著長女投靠高雄娘家，而長子則由余男帶往台中。

直到2004年蕭女因女兒戶籍關係，將女兒戶籍遷回基隆，再度和余男一家同住，並協助公婆在菜市場的生意，未料2006年余男再度無故離家。2010年因蕭母身體不適，蕭女再度回到高雄照顧母親，這時她卻在余男臉書上的配偶欄發現配偶的名字不是她，而是小三的名字，追出丈夫多次無故離家的原因竟是「外遇」。

余男向法院訴請離婚，主張因為和蕭女對子女的教育方式有歧見，擅自將子女帶回高雄娘家，雖然曾將女兒送回基隆，但蕭女並未返回基隆與他同住，2人已長達18年未曾見面，夫妻知名名存實亡，因此訴請離婚。

法院審理後，更在小三的社群軟體上發現余男未穿上衣與其同睡的合照，顯然已經逾越正常的男女社交往來範圍，且蕭女的婆婆也證實蕭女確實有回基隆同住，更有幫忙家中生意。此外，蕭女帶女兒投靠高雄娘家這5年期間，也有在過年時帶女兒回基隆公婆家吃年夜飯，寒暑假則是帶長子回高雄同住的情形。

法官認為2人分居雖已超過20年，但主因是余男外遇在先，且還持續進行中，才會導致婚姻關係不佳，主因仍應歸咎於余男，因此裁定不得以此為原因訴請離婚，駁回余男的請求。