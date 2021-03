369艘貨輪卡運河空拍超震撼！　消息人士估長賜號脫困：最快24hrs

記者張靖榕/綜合外電報導

長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河進入第7天,目前直指造成369艘貨船大堵塞,全部遇到物資短缺需要補給的情況,《埃及日報》先前轉推空拍影片,眾多船隻聚集在運河上的景象相當震撼。據了解,目前已挖除2萬多噸泥沙,長賜號船艏卡住土堤情況已開始鬆動,樂觀人士認為有機會在24到48小時內成功移動。

▲近400艘貨船堵在蘇伊士運河河道上。(圖/翻攝自推特「@4_04_Not_Found」)

由空拍畫面可看見大量貨輪卡在運河一端,船艏全朝向長賜號(Ever Given)的方向,宛如二戰英國敦克爾克大撤退時,所出動的民間數百艘船隻。據報導,當前船隻載運的貨物多樣,包括石油、液態石油氣、液態天然氣、散貨船以及集裝箱船等,數量多達369艘。

蘇伊士運河管理局主席拉比(Osama Rabie)於當地時間28日召開記者會,簡報了自23日以來當局對長賜號擱淺的因應對策,但仍不清楚何時能讓大船再次浮起,也未說明運河重啟時間。而目前卡在蘇伊士運河的貨船已經造成供應鏈的斷缺,歐洲工廠和車廠受創最嚴重。

The Suez Canal Authority released footage on Sunday showing workers fighting to free the #EverGiven by removing part of the canal's bank.



“The coming 24 hours will be crucial,” said Peter Berdowski of Boskalis, which is part of the salvage effort https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK