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369艘貨輪卡運河空拍超震撼！　消息人士估長賜號脫困：最快24hrs

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河進入第7天，目前直指造成369艘貨船大堵塞，全部遇到物資短缺需要補給的情況，《埃及日報》先前轉推空拍影片，眾多船隻聚集在運河上的景象相當震撼。據了解，目前已挖除2萬多噸泥沙，長賜號船艏卡住土堤情況已開始鬆動，樂觀人士認為有機會在24到48小時內成功移動。

▲▼369艘被卡住貨輪 空拍震撼影像曝光。（圖／翻攝自推特「@4_04_Not_Found」）

▲近400艘貨船堵在蘇伊士運河河道上。（圖／翻攝自推特「@4_04_Not_Found」）

由空拍畫面可看見大量貨輪卡在運河一端，船艏全朝向長賜號（Ever Given）的方向，宛如二戰英國敦克爾克大撤退時，所出動的民間數百艘船隻。據報導，當前船隻載運的貨物多樣，包括石油、液態石油氣、液態天然氣、散貨船以及集裝箱船等，數量多達369艘。

蘇伊士運河管理局主席拉比（Osama Rabie）於當地時間28日召開記者會，簡報了自23日以來當局對長賜號擱淺的因應對策，但仍不清楚何時能讓大船再次浮起，也未說明運河重啟時間。而目前卡在蘇伊士運河的貨船已經造成供應鏈的斷缺，歐洲工廠和車廠受創最嚴重。

▼長賜號龐然大物卡在河道上，打撈公司日以繼夜趕工挖泥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼長賜號擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

拉比保證儘管大船擱淺，許多貨船積聚在運河河道上，目前沒有任何人員傷亡或是汙染的情況，他進一步強調在蘇伊士運河發生意外的可能，是近乎0的情況。

▼長賜號堵河進入第7天。（圖／路透）

▲▼長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

目前369艘船因延後入港，有321艘船陸續出現船上需要物資補給的情況，這也是長賜號事件造成的連鎖效應之一，隨時間過去影響更重。拉比表示，受此次事件影響的貨船，後續或可得到過河折扣。

船隻數據與新聞公司《勞氏船級社》（Lloyd's List）編輯密德（Richard Meade），對當前荷蘭打撈公司的救援情況表達樂觀，並認為能在未來24至48小時內，讓長賜號再次浮起移動。代表最快在當地時間周一深夜，最晚在周二深夜，有機會傳出長賜號的好消息。

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