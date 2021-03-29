2大型專業拖船加入！　長賜號卡運河「拚今日漲潮脫困」

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）的救援工作出現困難，今（29日）明（30日）2天是脫困關鍵。荷蘭打撈公司已請來另外2艘大型專業拖船協助作業，寄望在今天晚間滿月後的漲潮期，一舉讓長賜號脫困；然而路透引述消息指出長賜號船艏下方卡了一塊巨岩石，恐怕會大大增加救援難度。

▲荷蘭打撈公司派出至少10艘拖船，除了再新加入2艘大型專業拖船外，還有更多資源投入。（圖／路透）

「海上交通」（The MarineTraffic）和追蹤船隻的「VesselFinder」機構指出，2艘大型拖船應荷蘭打撈團隊的球員，即將在蘇伊士運河到齊，協助在漲潮期間幫助長賜號脫困。大型專業拖船分別為插有義大利國旗的「卡洛馬紐」（Carlo Magno），該船目前接近紅海附近城市，以及荷蘭國旗的「ALP護衛者」（Alp Guard），該船則以抵達蘇伊士運河。





▲美國衛星拍攝的脫困作業情況。（圖／路透）

長賜輪技術管理公司「Bernard Schulte Shipmanagement」指出，目前已經進行救援的拖船共10艘，再加上義大利與荷蘭籍的大型拖船之外，也正在等待更多救援設備與人力到齊。

消息人士在28日指出，未來24小時到48小時內將有機會讓長賜號脫困，意即最快在周一漲潮期間就有望能解除長賜號的問題。

▲蘇伊士運河紅海端，排隊的船隻密密麻麻。（圖／路透）

蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）坦承當前情況困難，儘管埃及總統已下令準備好隨時將長賜號上的貨櫃卸下，但拉比仍表示希望能在不卸下貨櫃的情況下排除問題。目前僅知官方與救援團隊將脫困關鍵全力傾注在周一漲潮，但長賜號確切能何時脫困，以及運河重新開啟的時間，拉比仍未給出明確時間表，只能苦苦回答「不知道」。