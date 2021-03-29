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寫5星評價送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名、監視器遭出征

記者陳俊宏／綜合報導

台北一間咖哩餐廳祭出寫Google五顆星評論送手作奶酪，不料有3名高中生拿了甜點，其中一人事後刪掉評論，讓店家難以接受發文討論，甚至公布校名、監視器畫面，引來更多網友不滿出征。對此，店家強調，當初不是要公審高中生，只是希望客人能想想，店家也有付出。但有部分網友仍認為， 吃個飯要擔心被拿出來討論，難以接受。

寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

▲▼店家祭出寫Google五顆星評論送手作奶酪。（圖／東森新聞）

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寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

「不希望的事情還是發生了」，店家近日在「我是東湖人」臉書社團發文，直接公布三名高中生的學校，並提到三人吃完飯各寫了一則評論，換了三個甜點，晚上店經理核對食材時，才發現其中一人刪了評論，「評論刪除是你們的自由，的確我們沒有明文規定，寫了不能刪掉，但是基於道德面來說，我認為這樣的行為很不OK。」

餐廳業者呂小姐接受《東森新聞》訪問表示，其實當下會很難過，因店家辦活動提供免費餐點，就是希望他們如果真心喜歡你的餐點，可以寫一則評論。

店家因此篇發文引起其他網友不滿，寫下「有人吃過這家咖哩嗎」，公開店家名出征。許多人說，店家還公布監視器畫面，「雖然有把高中生的頭打馬，店家明明有說是哪間高中，還說教官去道歉了」、「店家就擷取錄影畫面把學生影像PO上社區社團想公審高中生，結果最後反被社團的人圍剿」、「大家氣的是店家公布學生的監視器畫面，並讓學校教官來道歉。」

▼店家強調沒有公審高中生。（圖／東森新聞）

寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

呂小姐回應，店家名稱被公布，雖然說就算網友不寫，也是會被知道，「但我並沒有像他們一樣，把學生名字公布出來，如果大家對於這件事情，可以先想想前因後果啦」，如果學生不刪評論，她也不會去說希望大家別這樣。

店家強調沒有公審高中生，只是希望大家想想，店家也有付出。但有人認為，留言明顯得罪在地客群，吃個飯還要擔心被店家嘲諷，刪Google評論也要被發文罵嗎？但也有人緩頰說，要拿免費的奶酪，店家也有付出成本，會在意評論就不要貪。

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