快訊／長賜號重新上浮成功！　船運公司證實了

▲長榮貨輪「長賜號」(Ever Given)擱淺於蘇伊士運河。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號從23日擱淺至今逾142小時,終於在29日重新上浮(refloated)成功。船運代理公司Inchcape和蘇伊士運河管理局皆證實,長賜號已經重新漂浮在水面上,但目前還不清楚需要多少時間重啟運河。

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi