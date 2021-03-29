快訊／長賜號重新上浮成功！　船運公司證實了

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號從23日擱淺至今逾142小時，終於在29日重新上浮（refloated）成功。船運代理公司Inchcape和蘇伊士運河管理局皆證實，長賜號已經重新漂浮在水面上，但目前還不清楚需要多少時間重啟運河。

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

荷蘭打撈公司Boskalis執行長伯爾道斯基（Peter Berdowski）表示，當地29日凌晨4時至5時就是緊張關鍵時刻，長賜號是否脫困取決於船底下的泥沙，「但我認為，我們有50%的機會可以成功」。

▲長賜號重新浮上水面。（圖／翻攝自推特@Inchcape_SS）



救援小組已成功清出2.7萬立方公尺的淤泥，只不過目前塞在運河兩側的船隻數量已達450艘，這條涵蓋全球12％貿易量的運河中斷至今，對已經遭受疫情打擊的國際供應鏈，造成另一個龐大壓力。

M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6 — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

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