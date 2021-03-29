快訊／救援重大進展！　長賜號「接近擺正」轉向脫離岸邊

▲ 長榮貨輪長賜號船身明顯移動。（圖／翻攝自vesselfinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，水道雙向交通受阻。根據船舶追蹤網站VesselFinder最新畫面，對比截至28日為止橫卡河道中央的照片，可見長賜號船頭已部分脫離河岸，船身角度明顯改變，已接近擺正，距離完全脫困更近一步。

荷蘭打撈公司Boskalis先前透露，當地29日凌晨4時至5時（台灣時間29日上午10時至11時）為緊張關鍵時刻，長賜號是否脫困就看船底下的泥沙，「但我認為，我們有50%的機會可以成功。」綜合外媒最新消息，長賜號現已成功上浮。

根據VesselFinder畫面，受困將近一週的長賜號如今接近與河岸平行。海事服務供應商Inchcape也宣布，長賜號已可漂浮，且處於安全狀態。蘇伊士運河管理局（SCA）目前則尚未發表任何官方聲明，證實長賜號浮起。