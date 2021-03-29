新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

▲陸外交部與新疆自治區共同舉辦涉疆問題新聞發佈會。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部與新疆自治區29日共同舉辦涉疆問題新聞發佈會，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相在會上，向H&M等拒用新疆棉的企業喊話，「包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的。」

徐貴相指出，企業不應把經濟行為政治化，「針對外部勢力以所謂新疆人權問題為藉口對中方有關實體和個人實施制裁，包括新疆各族群眾在內的中國人民表達了憤慨之情。」

徐貴相表示，中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸凌的時代一去不復返了，「包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的，一個最直接的表現就是不購買你的產品，從網上也看到H&M的店裡就沒人去，那麼結果是什麼？你在中國的市場還能撐得住嗎？還能賺到中國人的錢嗎？一分也賺不到。」

徐貴相強調，制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己，作為一個國際性企業，應該看到這一點，「我們希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」

此外，也有與會的新疆棉紡工人表示，西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗。