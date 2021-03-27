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國防部2022新設後備動員署　2024年起教召全面「1年1訓、1次14天」

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

行政院會日前通過行政院組織調整等法案，將新設國防部「防衛後備動員署」，整併後備指揮部、國防部作計室、全民防衛動員室。國防部表示，為符合公平原則，並提升後備部隊選充率，自今年起，退伍8年內教召未滿4次的軍士官，已延長至12年；此外，教召訓練規劃將從2022年起試行「1年1訓、1次14天」，將在2024年起全面實施，以強化後備整體戰力。

行政院積極推動組織改造，首波組改通過的是國防部、科技部、數位發展部暨所屬3級機關等組織法草案，共16項法案，將增設「數位發展部」、科技部改制「國家科學及技術委員會」，以及國防部新設「防衛後備動員署」，相關法案將送進立法院審議。

行政院說明，為推動後備動員制度改革、建構後備動員合一及跨部會整合體制，行政院長蘇貞昌指示未來將新設「國防部後備動員署」，統合並提升動員整訓及調度量能，讓平時與戰時可以無縫接軌，維持國家戰力。

國防部指出，「後備動員署」的位階比國防部現行「全民防衛動員室」更高，且人數從原本30人編制提高至150人，除負責軍事動員，也進行跨部會行政動員協調，全案預計在2022年1月成立及進行。

▲▼羅秉成主持25日行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會25日通過行政院組織調整等法案。（圖／記者陳家祥攝）

根據國防部去年送交立法院的「國軍提升後備戰力」專案報告，為使常備、後備一體，後備部隊各類型旅之編制、專長均按常備部隊標準，統一檢討修訂，以滿足防衛作戰「打的需求」。

報告指出，為符合公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓，解除編管8年政策，但並非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平。

至於其他8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，2年1訓、一次5至7天，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

國防部說明，為提升後備戰力，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，一年內即可將編管之26萬8千餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。

時任國防部長嚴德發曾在去年表示，國防部依據總統蔡英文在就職演說中，常後合一、後被與動員合一、跨部會協調等三方面的政策指示，規劃出組織、部隊、訓練、裝備等四面向檢討精進。

嚴德發指出，在組織方面將成立專責的防衛動員署，隸屬於行政院的三級機構，並且將現行18個縣市的地區後備指揮部，併入各作戰區編管，同時將現有的7個後備旅增加為12個，讓後備戰力越來越強。

嚴德發說，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，這些訓練機構都在建置規劃當中，國防部會依序推動。

▲▼立法院國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

全民防衛動員室主任韓岡明表示，為滿足後備部隊選充需求，國防部自今年起解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

韓岡明也說，今年的教召訓練將自3月9日起實施，教召令已於1月28日起依排定梯次依序寄發，原則上仍採取「2年1訓、一次5至7天」，不過今年是最後一次，明年開始將試行「1年1訓、1次14天」，並規劃在2024年全面施訓。

全民防衛動員室說明，今年起解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之志願役及義務役軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，有效維持後備部隊戰力。

全民防衛動員室強調，教召方式調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型規劃自2022年試行，預於2024年全面實施，試行階段期間與現行作法「隔年施訓、每次5至7天」雙軌同步執行，並非現行作法「隔年施訓」僅至今年截止。

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