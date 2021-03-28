美陸戰隊曝新目標「擊沉中國航母」　打擊導彈將結合無人戰術車！

▲美國海軍陸戰隊採用新型「海軍打擊導彈」（NSM）。（圖／翻攝自Kongsberg官網）

記者張寧倢／編譯

美國海軍陸戰隊（USMC）正在開發更新穎的反艦作戰方法，而外交安全期刊《國家利益》（The National Interest）27日就報導，美軍陸戰隊希望成為美國海軍在太平洋投射力量的延伸，以達成全新的目標──擊沉中國軍艦與航母。

報導指出，美軍陸戰隊透過調整已在其他軍事部門使用的系統，希望能迅速部署強大的反艦能力，以藉此擊沉中國的軍艦與航空母艦，同時，這也是美軍陸戰隊從「第二陸軍」（Second Army）轉變成海軍在太平洋投射力量延伸的其中一部分作為。

報導指出，陸戰隊正在開發「海軍遠征艦艇攔截系統」（NMESIS），這是一種更新穎的反艦作戰法，包含不需駕駛員的陸基無人飛機。此外，NMESIS也能將「新型海軍打擊導彈」（Naval Strike Missile）與無人駕駛的「聯合輕型戰術車」（Joint Light Tactical Vehicle）作結合，預計能從任何一個西太平洋島嶼進行操作，提供堅實、快速的機動反艦能力。

▲新型海軍打擊導彈未來將可結合無人戰術車，進行遠端操作攻擊。（圖／翻攝自Kongsberg官網）

報導稱，儘管新型海軍打擊導彈仍有未知細節，但製造商「Kongsberg」聲稱這款導彈的射程超越185公里或100海浬，還能在極低的略海高度以高亞音速（high subsonic speeds）飛行，藉此避開雷達偵測，而並非採用從頂端俯射飛行模式，另外，海軍打擊導彈也具備在飛行最後階段規避敵方反導彈防禦系統的能力。

於此同時，與NMESIS計畫並行的另一個陸戰隊項目──「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk missile），從陸地固定位置打擊海上船艦。報導稱，美國2019年宣布退出與蘇聯簽署的《中程飛彈條約》才得以進行此次「戰斧」的部署計畫，因為這項條約曾禁止兩國部署陸基巡弋導彈與射程500到5000公里的彈道導彈，而根據不同型號，「戰斧」射程可達1300到2500公里。

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