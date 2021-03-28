IG發紅酒照…酒杯洩全裸倒影！　婆婆秒顯示「已看到」金髮妹哭了

▲ 珍妮完全沒注意到紅酒杯上的倒影。（圖／翻攝自TikTok／@jnenifer）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都會利用Instagram限時動態功能分享日常生活，但一不小心可能暴露太多細節。美國一名女子日前在家中獨酌，拍下酒杯照上傳IG，卻完全沒注意到透明的酒杯反射出自己的裸體。直到友人私訊告訴她時，顯示已有多達74人「已看過」，令她糗到不行。

綜合外媒25日報導，美國網友珍妮日前在TikTok分享這段故事。她提到，「我不小心拍了一張紅酒杯的照片上傳到IG，而我當時是裸體的。有74個人看到我的下體，還有我丈夫的媽媽，太多了！」在影片中還拿著紅酒和酒杯，彷彿重演當時的情境。

直到一名友人傳訊息告訴她，「不知道妳在不在意，但妳可以從酒杯反射看到妳自己」，珍妮這才發現自己出糗，趕緊將照片刪除。只見她對著鏡頭喊道，「我當然在意！我真的非常在意！」甚至笑到眼淚不禁流出來，一度伸手拭淚，接著無奈地喝下紅酒。不過珍妮猜測，丈夫的母親雖看過照片，但應該沒有注意到她的裸體。

這段影片在社群媒體上瘋傳，至今累積170萬次觀看，31萬人按讚。網友紛紛留言表示，「這種事真的很讓人害怕」、「我要仔細檢查我上傳的每張照片有沒有倒影」、「私訊妳的那位是真朋友」、「另外73個人完全沒跟妳說耶」。

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