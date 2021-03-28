　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花被國際列入「黑名單」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

新疆被指控存在「強迫勞動」，國際品牌陸續制裁使用新疆棉花。綜合陸媒消息指出，率先發出抵制的瑞士良好棉花發展協會（BCI）位於上海代表處，曾在3月1日發表過文章，對於新疆專案進行嚴格複查，最終證實沒有所謂「強迫勞動」問題，總部最後卻「無視」這份報告，引發外界疑問和爭議。

陸官媒《央視》報導指出，從2019年以來，澳洲戰略政策研究所、英國廣播公司、《華爾街日報》等一些西方媒體和非政府組織，持續指責新疆存在「強迫勞動」問題，把新疆棉紡織行業定義為「強迫勞動的重災區」。在西方強大的輿論攻勢下，耐吉、CK、Gap等品牌商停用新疆棉織品。 作為關鍵角色的BCI也採取行動，啟動新疆「強迫勞動」調查。 

▲▼ BCI。（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

▲BCI總部「無視」上海代表處提交的評估報告（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

BCI上海代表處首席代表吳豔介紹調查流程，「首先是生產者單位進行自我評估，然後由我們上海的團隊進行第二方的可信度審核，最後由第三方的審核機構出具單獨的驗證報告。」

吳艷說，BCI上海代表處對新疆的專案進行了嚴格複查，最終證實新疆並沒有所謂「強迫勞動」問題。 他們向總部提交了兩份調查報告，還匯總了瑞士通標公司等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告。

吳艷向央視無奈的表示，最後，BCI總部卻「無視」其上海代表處和通標公司提交的評估報告，聲稱新疆棉企存在所謂「強迫勞動」，並且沒有任何理由的無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證。 導致近50萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。

BCI報告為何不同調？ 央視報導指出，參加良好棉花調查工作組一些人權組織，在調查工作中向BCI總部頻頻施壓，他們也是新疆「強迫勞動」問題的始作俑者。 除此之外，良好棉花理事會和美國國際開發署的不斷授意也與此有關。

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆當地棉花農損失慘重。（圖／CFP）

報導指出，2020年，美國政府對新疆棉產業頻頻出手打壓。 從美國財政部要求美國公司完成與新疆52家棉企的清算撤資，到國土安全部海關與邊境保護局針對新疆棉企發佈進口禁令，幾項措施幾乎封堵了新疆棉產品的出口管道。

報導稱，國際零售品牌在中國地區採購的「良好棉花」，占全球採購量的33%。 BCI總部作出的決定，實際是美國政府涉疆制裁的延伸，導致了供應鏈脫鉤。 瑞士良好棉花發展協會和一些非政府組織、零售品牌商讓白棉花上了黑名單。

央視報導進一步追蹤，從2020年8月，瑞士良好棉花發展協會（BCI）宣佈對所有新疆棉企無限期取消擔保認證。 這一行動導致新疆棉產品進入了國際貿易的「黑名單」 對於這種說法，新疆棉商和棉花企業工人都予以駁斥。

新疆國欣種業有限公司總經理盧春建表示，「純屬胡說八道。 今年招聘的時候，本來應該是八十多個人，來了將近一百六七十個人。 我們要是強迫勞動，會來這麼多人嗎，會這麼積極嗎？」

新疆國欣種業有限公司員工穆太力普，「我們平時上八個小時班，中間有兩個小時午休時間，夫妻倆一個月的工資是9000元左右，我們的公司沒有所謂的強迫勞動，我來公司也沒聽過沒見過這樣的事。」

一些新疆棉企負責人也反映，從去年開始，已經簽好的棉產品出口訂單突然間全部被取消。

中國社科院中國邊疆研究所研究員許建英分析，「美國所謂的要保護新疆的人權完全是一派謊言，根本目的實際是破壞新疆各族人民的生存權和發展權，這也是對新疆各族人民的人權的最大的破壞。」

ET快訊
星巴克今請「這年紀的人」免費喝咖啡　各家買一送一優惠看這裡
狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號
抖音爆紅挑戰藏恐怖真相！「18歲正妹151刀殺人」萬人模仿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

Nike贊助了「半壁江山」　中國體壇「抵制好難」靜悄悄

新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億

不甩美經濟制裁！　中伊簽署「25年全面戰略合作」

秀「白勾黑手套」遭陸網圍剿　俄羅斯男急道歉飆罵「Nike垃圾」

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨當局搞威脅恐嚇「早就不管用了！」

香港睽違4個月再見本土0新增　累計確診破1.1萬例

批新疆棉事件是政治訛詐　人民日報：必須捍衛正義

蘇伊士運河「大排長榮」　嚴重影響中國貨運

新疆棉之亂北京制裁美加　學者喊：把BCI也納入

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

Nike贊助了「半壁江山」　中國體壇「抵制好難」靜悄悄

新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億

不甩美經濟制裁！　中伊簽署「25年全面戰略合作」

秀「白勾黑手套」遭陸網圍剿　俄羅斯男急道歉飆罵「Nike垃圾」

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨當局搞威脅恐嚇「早就不管用了！」

香港睽違4個月再見本土0新增　累計確診破1.1萬例

批新疆棉事件是政治訛詐　人民日報：必須捍衛正義

蘇伊士運河「大排長榮」　嚴重影響中國貨運

新疆棉之亂北京制裁美加　學者喊：把BCI也納入

東奧防疫禁海外觀眾　預售票退款扣20%：無法觀賽原因在籌委會

陳仕朋開季2場先發都吞敗　吳俊良：失投球蠻多

萊福力斜槓教英文！教中繼喊「天天哲」　小朋友懂板凳清空？

鋼龍最快4月第2周升一軍　誰會下？不會是田澤純一

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

陸軍中尉在美國受訓傳確診　美方皆安排我駐外官兵施打疫苗

「裁判槍」能擊殺也能復活！　「實兵模擬接戰系統」隨時考驗應變

陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方沉默原因竟是⋯

引進美軍「實兵模擬接戰系統」　陸軍對抗演練進入仿真階段

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

媳婦改嫁公公！竟為了「這組號碼」

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

陸網喊抵制Nike！　「34.6萬人狂搶」新鞋一秒缺貨

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨威脅早不管用

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

反擊對新疆指控　陸制裁美、加人員及機構

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

新疆議題延燒　中國制裁美、加機構

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

更多熱門

相關新聞

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

外商拒用新疆棉在中國引發抵制風暴，全球最大運動品牌Nike也被鎖定。但相對藝人表態抵制，中國體壇迄今靜悄悄，因為Nike是長期以來最大的贊助商，若貿然解約，反重傷自己。

2少女劫車影片曝！司機掛車門遭撞噴慘死

2少女劫車影片曝！司機掛車門遭撞噴慘死

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

人民日報批新疆棉事件政治訛詐

人民日報批新疆棉事件政治訛詐

慎／蠕蟲大軍攻陷人行道！捲風式盤旋

慎／蠕蟲大軍攻陷人行道！捲風式盤旋

關鍵字：

新疆白棉花BCI美國

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面