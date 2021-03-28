是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

▲新疆棉花被國際列入「黑名單」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

新疆被指控存在「強迫勞動」，國際品牌陸續制裁使用新疆棉花。綜合陸媒消息指出，率先發出抵制的瑞士良好棉花發展協會（BCI）位於上海代表處，曾在3月1日發表過文章，對於新疆專案進行嚴格複查，最終證實沒有所謂「強迫勞動」問題，總部最後卻「無視」這份報告，引發外界疑問和爭議。

陸官媒《央視》報導指出，從2019年以來，澳洲戰略政策研究所、英國廣播公司、《華爾街日報》等一些西方媒體和非政府組織，持續指責新疆存在「強迫勞動」問題，把新疆棉紡織行業定義為「強迫勞動的重災區」。在西方強大的輿論攻勢下，耐吉、CK、Gap等品牌商停用新疆棉織品。 作為關鍵角色的BCI也採取行動，啟動新疆「強迫勞動」調查。

▲BCI總部「無視」上海代表處提交的評估報告（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

BCI上海代表處首席代表吳豔介紹調查流程，「首先是生產者單位進行自我評估，然後由我們上海的團隊進行第二方的可信度審核，最後由第三方的審核機構出具單獨的驗證報告。」

吳艷說，BCI上海代表處對新疆的專案進行了嚴格複查，最終證實新疆並沒有所謂「強迫勞動」問題。 他們向總部提交了兩份調查報告，還匯總了瑞士通標公司等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告。

吳艷向央視無奈的表示，最後，BCI總部卻「無視」其上海代表處和通標公司提交的評估報告，聲稱新疆棉企存在所謂「強迫勞動」，並且沒有任何理由的無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證。 導致近50萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。

BCI報告為何不同調？ 央視報導指出，參加良好棉花調查工作組一些人權組織，在調查工作中向BCI總部頻頻施壓，他們也是新疆「強迫勞動」問題的始作俑者。 除此之外，良好棉花理事會和美國國際開發署的不斷授意也與此有關。

▲新疆當地棉花農損失慘重。（圖／CFP）

報導指出，2020年，美國政府對新疆棉產業頻頻出手打壓。 從美國財政部要求美國公司完成與新疆52家棉企的清算撤資，到國土安全部海關與邊境保護局針對新疆棉企發佈進口禁令，幾項措施幾乎封堵了新疆棉產品的出口管道。

報導稱，國際零售品牌在中國地區採購的「良好棉花」，占全球採購量的33%。 BCI總部作出的決定，實際是美國政府涉疆制裁的延伸，導致了供應鏈脫鉤。 瑞士良好棉花發展協會和一些非政府組織、零售品牌商讓白棉花上了黑名單。

央視報導進一步追蹤，從2020年8月，瑞士良好棉花發展協會（BCI）宣佈對所有新疆棉企無限期取消擔保認證。 這一行動導致新疆棉產品進入了國際貿易的「黑名單」 對於這種說法，新疆棉商和棉花企業工人都予以駁斥。

新疆國欣種業有限公司總經理盧春建表示，「純屬胡說八道。 今年招聘的時候，本來應該是八十多個人，來了將近一百六七十個人。 我們要是強迫勞動，會來這麼多人嗎，會這麼積極嗎？」

新疆國欣種業有限公司員工穆太力普，「我們平時上八個小時班，中間有兩個小時午休時間，夫妻倆一個月的工資是9000元左右，我們的公司沒有所謂的強迫勞動，我來公司也沒聽過沒見過這樣的事。」

一些新疆棉企負責人也反映，從去年開始，已經簽好的棉產品出口訂單突然間全部被取消。

中國社科院中國邊疆研究所研究員許建英分析，「美國所謂的要保護新疆的人權完全是一派謊言，根本目的實際是破壞新疆各族人民的生存權和發展權，這也是對新疆各族人民的人權的最大的破壞。」