遭柯文哲嗆「軍火庫長」　連勝文：不要因為被戳重痛點就暴怒

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

曾替台北市長柯文哲操盤選舉的前幕僚邱昱凱，因負責網路宣傳被外界封為「網軍頭」，近日高升年薪約300萬元的悠遊卡公司總經理。曾任悠遊卡公司董事長的國民黨智庫副董連勝文27日指出，公營事業單位不能當成個人軍火庫，或是養兵的場所，遭柯文哲反嗆連是「軍火庫長」。對此，連勝文稍早回應，應就事論事，「不要因為被戳重痛點就暴怒。」

針對邱昱凱近日被升為悠遊卡公司總經理，連勝文昨天批評，公營事業單位不能當成個人軍火庫。對此，柯文哲28日上午受訪時回擊，那連勝文當悠遊卡董事長的時候，是軍火庫長嗎？

連勝文28日中午出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」，對於柯文哲嗆他是「軍火庫長」，連勝文強調，公共議題都有一定客觀標準，應該就事論事，更酸回「不要因為被戳重痛點就暴怒，他年紀也不小，這樣對身體可能不好，要定時量血壓對身體比較好。」

連勝文27日表示，公營事業單位人才晉用有一定的標準，不能當成個人軍火庫，或是養兵的場所，對於公營事業單位員工、業務、社會大眾來說，都不見得是好事，用人是要以才幹、能力、對公司的需求才是最重要的。例如當初他帶台北市議員徐弘庭進公司當特助，離開之後徐也跟著離開，絕不能把公司當個人軍火房。

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