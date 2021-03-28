搜尋飛官潘穎諄第七天　救難協會號召！水上摩托車好手加入

▲嘉義等水上摩托車救難人員加入搜尋行動 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為搜尋空軍F- 5E戰鬥機上尉潘穎諄，嘉義水上救難協會號台北、高雄等地水上摩托車同好，今（28）日南下協助，他們一早就滿州港仔中山港-鵝鸞鼻燈塔一線潮間帶及海蝕洞，每艇（水上摩托車）間距約50米編隊展開搜索；軍方今天仍動員近273名兵力，在港仔南、北各9公里的海岸、山區搜尋，希望儘找到潘穎諄下落。

▲水上摩托車救難人員在滿州港口下水集結 。

國軍2架F- 5E戰鬥於22日擦撞墜毀屏東縣旭海外海，上尉潘穎諄迄今仍未尋獲，28日搜救行動已進入第7天。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐表示，這幾天看到國軍那麼辛苦，想到能幫忙做點事，就大家想盡份心力，因此在網路上發起協助搜尋行動，就有台北、高雄等地連同嘉義水上摩托車同好響應，南下幫忙。

水上摩托車一大日就齊集滿州港仔漁港碼頭，以每艇50米距離展開搜尋，而海軍陸戰隊的兩棲偵搜人員再度搭，從南仁渔港出發往鼻頭礁等水域進行水下搜索作業

三軍聯訓基地少將指揮官張明德也軍方搜人員，因有嘉義等地水上救難人員來協助海域捜尋，在下水作業時，避免與水上摩托車作業重疊，並注意水下人員出水時安全。

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