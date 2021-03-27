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肇事砂石車行車紀錄器沒裝記憶卡　你信嗎？騎士車禍慘死家屬崩潰

▲鹽埔鄉機車與砂石車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲鹽埔鄉機車與砂石車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

剛大學畢業的洪姓男子，24日騎機車行經屏東縣鹽埔振興村防汛道路段一支電線桿前，與朱姓男子駕駛的砂石車撞上，當場死亡，其酒測值尚待法醫鑑定報告，另朱男酒測值為0，由於該路段無號誌，肇事原因由警方擴大調閱周遭監視器調查釐清責任中，並先依涉嫌刑法過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲鹽埔鄉機車與砂石車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼砂石車與機車車禍。

▲鹽埔鄉機車與砂石車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

另死者家屬也在地方社群媒體po文，洪男僅有22歲，大學剛畢業，人生才剛開始，想要一個真相，想請屏東的朋友或經過該路段的人可以幫忙留意，提供監視器還原事故經過。

▲鹽埔鄉機車與砂石車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲家屬po文請民眾提供行車紀錄器。

警方調查，洪姓男子騎乘機車，由鹽埔鄉鹽寮圳（南往北）方向直行，朱姓男子(60)駕駛砂石車由防汛道路（東往西）方向直行，行經鹽埔鄉振興村防汛道路路段的電桿前，雙方車輛發生擦撞，造成洪男當場死亡。

警方說，事故路段無任何交通號誌。而洪男家屬在臉書貼文徵求行車記錄器並表示，砂石車的行車記錄器沒裝記憶卡，砂石場門口又因故沒有錄到。

里港警方除提醒駕駛人行經路口應遵守交通安全規則並減速慢行，以確保行車安全，並呼籲路過民眾如有事故當時行車紀錄器畫面可以提供，請儘速與該分局勤務指揮中心聯繫，電話08-7752040。

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