　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗開打第一週累積9232人次接種，振興醫院感染科主任李明政表示，第一週打不到一萬劑「速度算慢的」，因為如果按照這個速度，「豈不是要6周才打得完？」但施打第二劑還要間隔8周，若下周接種速度沒有提升，恐來不及在效期內打完。

中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，3月26日施打人數增加，共有2136接種，第一週工作日累積接種9232人次。在不良事件方面，再新增13件不良事件通報，接種者出現發燒、畏寒、全身紅疹、呼吸急促等等，其中有4件較為嚴重。目前累計27件不良事件通報、嚴重不良反應共5件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李明政表示，如果按照每週打一萬人的速度，第一批配送的5.6萬劑疫苗，可能要6周才打得完，之後要等8周才能打下一劑，且需要按照當時接種順序接種，又得打上6周，如此一來疫苗可能就過期了。

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲首批AZ疫苗保存期限到6月15日。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，李明政也提到，無論哪種疫苗，第一週都是「試打期」，施打速度本來就會比較慢，振興醫院第一週也是試驗中，因為一憑疫苗可打10人，首日也只安排10人接種，週二增至30人，週四、週五開放40人打，之後會一天開放50個名額，直至打完為止。而院內符合接種資格的第一、二類醫護僅有近400人，預計在4月2日前就可全數完成。

李明政表示，如果要讓第一批11.7萬劑AZ疫苗都在效期內打完，下一週就是關鍵期。他也推測第一週施打速度較慢的原因，可能與先開放特約醫院醫護人員施打有關，等到院內完成了，餘下疫苗才會由衛生局媒合沒有特約醫院的醫護人員施打，屆時速度也有望提升。

▲南投首批AZ疫苗，由竹山秀傳醫院10位醫護人員率先施打。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投首批AZ疫苗，由竹山秀傳醫院10位醫護人員率先施打。（圖／記者高堂堯攝）

至於疫苗若在6月15日前順利打完，是否代表邊境開放有忘？對此，李明政回應，如果之後持續有疫苗來台，且順利投入施打的話，今年台灣要達成6、7成覆蓋率不是問題，但就怕首批AZ疫苗打完後，第二批可能要到5、6月才會來台，中間的空窗期會延長解封時間。

「現在不是施打速度問題，而是疫苗買不買得到。」李明政說，若今年下半年國產疫苗也順利完成臨床試驗投入施打，最快明年過年前才能達成7成覆蓋率，民眾也有望出國玩。

ET快訊
長痣要小心！她嘴唇→喉嚨「冒詭異黑點」　醫一切片嘆：是大腸癌
五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話：少了他還是可以
烏來驚傳登山猝死！男子倒地失去呼吸心跳　山友見屍嚇壞
21歲男自撞車翻90度畫面曝！開到睡著撞上「秀朗橋分隔島」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮汽車版！停車場出口遇「塞子」橫向卡死…網笑翻：挖土機咧

好市多獨家「咖啡歐蕾」開賣！網看竟是「養樂多」品牌：超好喝

眼見為憑！古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」　網笑：裝置藝術

改編「臺灣油畫大師」楊三郎故事！漫畫家耗時2年全彩創作

白天熱飆33°C！周末「有夏天的感覺」　又熱又乾空品差防霧霾

快訊／台鐵主吊線斷落！加祿－枋野「路線中斷」4車站受阻

人妻穿性感「紅肚兜」　噴香水誘惑！他一進屋秒跪下…下場曝光

空中直擊櫻島火山旅行四國九州　長榮愛媛專機還有高空試飲會

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

長榮汽車版！停車場出口遇「塞子」橫向卡死…網笑翻：挖土機咧

好市多獨家「咖啡歐蕾」開賣！網看竟是「養樂多」品牌：超好喝

眼見為憑！古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」　網笑：裝置藝術

改編「臺灣油畫大師」楊三郎故事！漫畫家耗時2年全彩創作

白天熱飆33°C！周末「有夏天的感覺」　又熱又乾空品差防霧霾

快訊／台鐵主吊線斷落！加祿－枋野「路線中斷」4車站受阻

人妻穿性感「紅肚兜」　噴香水誘惑！他一進屋秒跪下…下場曝光

空中直擊櫻島火山旅行四國九州　長榮愛媛專機還有高空試飲會

正妹律師被「瘋狂騷擾」1個月！　曬證據喊告…跩嗆：讓你留案底

JC戰象砍39分、27籃板無用　九太第四節得分荒遭台銀逆轉

拒答江啟臣「九二共識」與時俱進方式　左正東當場挨批「有屁股沒大腦」

劉基鴻改打1棒首轟出爐　葉總：找到位置了

長榮汽車版！停車場出口遇「塞子」橫向卡死…網笑翻：挖土機咧

懷孕貧血以為只是營養不足　檢查驚見胃淋巴癌

68歲廖峻兩度中風！　兒子曝他身體現況：不適合再拍戲

張國榮逝世18周年…挽手「婚紗照」曝光　她珍藏36年：不會再嫁！

鄭凱文6局8K飆近4年新高三振數！兄弟7比3賞獅3連敗

V差點放棄當偶像「父親反應暖哭網」！V爸人生哲學甚至影響BTS

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

女友讓男同事過夜　需要他的技術

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

她怨薪水0調漲　出社會3年仍43K

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他怒公開手法

基隆外海清晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

怪癖女友「拿iPhone12 Pro助性」　他嗆分手

更多熱門

相關新聞

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過近年在疫情衝擊及負面消息頻傳下，人潮絡繹不絕的盛況已不復見，街道上十分冷清。不過日前就有民眾發現，士林夜市裡的大北路地面上，竟然有超多人孔蓋，數量多到「100公尺內大約有50個」，引發熱烈討論。

美前CDC主任認定新冠病毒從中國實驗室外洩

美前CDC主任認定新冠病毒從中國實驗室外洩

駐俄代表處新增1人確診　領務服務採「預約制」

駐俄代表處新增1人確診　領務服務採「預約制」

泰國狂訂疫苗　已接種遊客免隔離玩普吉島

泰國狂訂疫苗　已接種遊客免隔離玩普吉島

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

鳳梨被女網友嗆「台客」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面