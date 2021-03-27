AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

▲新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗開打第一週累積9232人次接種，振興醫院感染科主任李明政表示，第一週打不到一萬劑「速度算慢的」，因為如果按照這個速度，「豈不是要6周才打得完？」但施打第二劑還要間隔8周，若下周接種速度沒有提升，恐來不及在效期內打完。

中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，3月26日施打人數增加，共有2136接種，第一週工作日累積接種9232人次。在不良事件方面，再新增13件不良事件通報，接種者出現發燒、畏寒、全身紅疹、呼吸急促等等，其中有4件較為嚴重。目前累計27件不良事件通報、嚴重不良反應共5件。

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李明政表示，如果按照每週打一萬人的速度，第一批配送的5.6萬劑疫苗，可能要6周才打得完，之後要等8周才能打下一劑，且需要按照當時接種順序接種，又得打上6周，如此一來疫苗可能就過期了。

▲首批AZ疫苗保存期限到6月15日。（圖／記者屠惠剛攝）



不過，李明政也提到，無論哪種疫苗，第一週都是「試打期」，施打速度本來就會比較慢，振興醫院第一週也是試驗中，因為一憑疫苗可打10人，首日也只安排10人接種，週二增至30人，週四、週五開放40人打，之後會一天開放50個名額，直至打完為止。而院內符合接種資格的第一、二類醫護僅有近400人，預計在4月2日前就可全數完成。

李明政表示，如果要讓第一批11.7萬劑AZ疫苗都在效期內打完，下一週就是關鍵期。他也推測第一週施打速度較慢的原因，可能與先開放特約醫院醫護人員施打有關，等到院內完成了，餘下疫苗才會由衛生局媒合沒有特約醫院的醫護人員施打，屆時速度也有望提升。

▲南投首批AZ疫苗，由竹山秀傳醫院10位醫護人員率先施打。（圖／記者高堂堯攝）

至於疫苗若在6月15日前順利打完，是否代表邊境開放有忘？對此，李明政回應，如果之後持續有疫苗來台，且順利投入施打的話，今年台灣要達成6、7成覆蓋率不是問題，但就怕首批AZ疫苗打完後，第二批可能要到5、6月才會來台，中間的空窗期會延長解封時間。

「現在不是施打速度問題，而是疫苗買不買得到。」李明政說，若今年下半年國產疫苗也順利完成臨床試驗投入施打，最快明年過年前才能達成7成覆蓋率，民眾也有望出國玩。