比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」　網笑：裝置藝術

▲士林夜市大北路上有超多人孔蓋。（示意圖／記者翁伊森翻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過近年在疫情衝擊及負面消息頻傳下，人潮絡繹不絕的盛況已不復見，街道上十分冷清，而日前也有民眾發現，少了人潮的士林夜市裡大北路地面上，竟然有超多人孔蓋，數量多到「100公尺內大約有50個」，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發布一段影片，只見士林夜市的大北路全長347公尺，但地面上有著大大小小來自自來水公司、台灣電力公司和電信業者的人孔蓋，當原PO向前僅走100公尺，就看到約莫50個人孔蓋，密集數量讓原PO驚呼「短短一條路需要這麼多人孔蓋嗎？」

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對此，不少網友開玩笑表示，「裝置藝術」、「太鼓達人」、「可以讓你邊走邊想像自己在玩音game」、「在古時候，這裡流行打地鼠，後來因為保育議題才將這些地鼠封起來。」、「家家戶戶都有防空洞&緊急逃生口」、「那是每戶人家的出入口啊！」。

▲人孔蓋的用途是為了讓維修人員方便修理地下管線（圖／記者陳崑福翻攝）



不過也有網友點出人孔蓋數量眾多的原因，「沒辦法當初沒規劃，後來權責難分化。加上商家林立的結果」、「地下管線需求」。據了解，台灣早期推動管線地下化，自來水管線、電信、天然氣等管線都開始埋入地底，因此路面上也出現各種不同的人孔蓋，便於維修人員出入維護，而人孔蓋上的花紋也可以止滑，避免天雨路滑時交通工具經過造成交通事故。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

