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比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」　網笑：裝置藝術

▲▼ 嘉義中正路上日前傳出民眾亂丟菸蒂不慎掉入人孔蓋內引發沼氣爆炸。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲士林夜市大北路上有超多人孔蓋。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過近年在疫情衝擊及負面消息頻傳下，人潮絡繹不絕的盛況已不復見，街道上十分冷清，而日前也有民眾發現，少了人潮的士林夜市裡大北路地面上，竟然有超多人孔蓋，數量多到「100公尺內大約有50個」，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發布一段影片，只見士林夜市的大北路全長347公尺，但地面上有著大大小小來自自來水公司、台灣電力公司和電信業者的人孔蓋，當原PO向前僅走100公尺，就看到約莫50個人孔蓋，密集數量讓原PO驚呼「短短一條路需要這麼多人孔蓋嗎？」

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對此，不少網友開玩笑表示，「裝置藝術」、「太鼓達人」、「可以讓你邊走邊想像自己在玩音game」、「在古時候，這裡流行打地鼠，後來因為保育議題才將這些地鼠封起來。」、「家家戶戶都有防空洞&緊急逃生口」、「那是每戶人家的出入口啊！」。

▲屏東市迪化街與博愛路口人孔蓋彈飛，消防局、台電人員處理 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲人孔蓋的用途是為了讓維修人員方便修理地下管線（圖／記者陳崑福翻攝）

不過也有網友點出人孔蓋數量眾多的原因，「沒辦法當初沒規劃，後來權責難分化。加上商家林立的結果」、「地下管線需求」。據了解，台灣早期推動管線地下化，自來水管線、電信、天然氣等管線都開始埋入地底，因此路面上也出現各種不同的人孔蓋，便於維修人員出入維護，而人孔蓋上的花紋也可以止滑，避免天雨路滑時交通工具經過造成交通事故。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

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士林夜市人孔蓋新冠肺炎管線地下化

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