王世堅嗆邱昱凱「垃圾！」　敢接悠遊卡總座「議會見」

▲王世堅、邱昱凱。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

曾參與台北市長柯文哲2次競選的邱昱凱，因負責網路宣傳遭封為「網軍頭」，而他在競選結束後進入悠遊卡公司三年，從原本的管理群副群長高升年薪300萬的總經理，挨批「酬庸」。對此，台北市議員王世堅出面受訪痛批柯文哲「瘋了！」，4月7日議會報告走著瞧。

悠遊卡人事異動引發關注，台北市長柯文哲對此表示，尊重每個公司的董事，「不過這樣，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018以後就很認真在做悠遊卡，我到覺得這升遷也蠻正常，沒有什麼特別」。

不過，王世堅受訪時痛罵，柯文哲竟然讓「網軍頭」擔任悠遊卡總經理「你是瘋了嗎？」這樣重大的人事任命這麼兒戲、網軍化，結果竟然向網軍頭目低頭，獻上市府重要職位，他直呼「天啊！驚呆了」。

王世堅批評柯文哲「恣意妄為」，已經完全不在意社會觀感了、笑罵由人，接下來清明假期後，「你要到議會報告，大家走著瞧。」

王世堅也痛罵邱昱凱，愛操作網路幫柯文哲造神，還把監督批評柯文哲的人糟蹋的體無完膚，「上不了檯面的就不應該讓他上來，成何體統？這是21世紀的新的垃圾」，若敢接這個職務就走著瞧，大家議會見。

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